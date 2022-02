Celsius Online recrute Cyril Abdoulhamid (Ubisoft)

Le groupe Celsius Online et sa soixantaine de collaborateurs à Paris et Lille sont fiers d'annoncer le recrutement de Cyril Abdoulhamid en qualité de senior producer sur plusieurs projets-clefs.

Cyril travaille depuis plus de 15 ans dans l'industrie, notamment chez Ubisoft comme producer sur des projets comme Watch Dogs Legion ou Beyond Good and Evil 2, ou chez Ankama (sur Wakfu Les Gardiens saisons 1 et 2, ou sur Slage, un Hack'n'Slash multijoueur).

Il a notamment pris en charge la production des live ops de Masterchef : Let's Cook sur Apple Arcade, et du projet Mutants : Genesis, un TCG ambitieux dans l'univers de la franchise de Mutants : Genetic Gladiators.

Cyril Abdoulhamid déclare :

C'est avec enthousiasme que je rejoins les équipes de Celsius Online. C'est une opportunité pour moi de mettre à profit mon expérience du Game Producing au service des talents et des jeux en devenir au sein d'un environnement agile et dynamique. Vous pouvez compter sur moi pour contribuer à l'évolution de Celsius avec mon style reconnu de" Fantaisie et Rigueur "!"

Lévan Sardjevéladzé, gérant de Celsius Online, déclare :

C'est une grande joie que Cyril nous rejoigne. Son professionnalisme et sa rigueur nous aideront à franchir un cap et à nous faire progresser aussi bien dans le cadre de nos projets actuels que pour de futures collaborations avec des partenaires. De façon générale, nous allons continuer à embaucher des cadres et des personnalités reconnues et expérimentées - c'est là une condition essentielle à la maturité de Celsius Online et de l'industrie du jeu vidéo."