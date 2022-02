"Ubisoft, une odyssée montpelliéraine", une exposition à découvrir au campus créatif de Montpellier, jusqu'au 7 mai 2022 Plus de 160 oeuvres sont exposées qui retracent l'histoire du studio montpelliérain

Depuis 27 ans, de la place René Devic au Monolithe de Castelnau-le-Lez, la passion créatrice d'Ubisoft Montpellier irrigue la surdouée et inspire le monde des jeux vidéo. Depuis 1994, ce studio de développement à la fantaisie communicative imagine en terre occitane des aventures et des mascottes au succès planétaire : Rayman, Les Lapins Crétins, Jade de Beyond Good and Evil, et tant de jeux salués de part et d'autre du globe comme From Dust, Soldats Inconnus ou King Kong. Et quand ils ne travaillent pas également aux côtés des réalisateurs hollywoodiens pour transposer leurs films en jeux, les équipes d'Ubi imaginent le futur avec Beyond Good and Evil 2 actuellement en production.

L'exposition "Ubisoft, Une Odyssée montpelliéraine" voyage dans ce quart de siècle de productions à travers la parole et les oeuvres de ses talents. Le parcours chemine ainsi entre les aléas de son implémentation urbaine et le tumulte de la conception ludique : dessins originaux, archives vidéo, interviews, travail sur les cinématiques. La déambulation épouse la vie d'un studio qui a grandi avec sa ville, avec ses jeux, avec ses héroïnes et héros, et un appétit jamais rassasié de nature. Nature, le mot est lâché. Car ce n'est pas la moindre des qualités d'Ubisoft Montpellier, ce village d'irréductibles rêveurs, que d'avoir su inviter ce monde naturel au coeur d'une fabrication numérique.

Les Industries Culturelles et Créatives, une filière accompagnée par la Métropole de Montpellier

Les premiers faits marquant l'histoire des ICC à Montpellier et alentours sont liés à l'avènement du cinéma et datent de la fin du XIXe siècle, lorsque les Frères Lumière ont présenté le cinématographe, puis des années 1950 qui ont vu naître la première salle d'expérience immersive, le Panorama, à Clapiers.

Depuis, le développement de la filière s'est évidemment accéléré, marqué par l'implantation d'entreprises clés des ICC sur le territoire montpelliérain : Ubisoft en 1995, Netia en 2004, Dwarf Animation en 2010, TSF en 2015, Plug In Digital en 2017, France.tv Studio début 2018, Fortiche Prod en 2020, Smart Tale Games et Supamonks en 2021.... Aujourd'hui se rencontrent sur le territoire de Montpellier et de sa Métropole des entreprises de toutes tailles, des indépendants, des formations, des associations, toutes et tous très impliqués pour contribuer à la croissance de la filière.

L'un des atouts majeurs de cet écosystème des ICC réside dans la complémentarité des expertises : tous les métiers sont représentés dans chaque secteur de la filière, depuis l'actorat jusqu'aux spécialités numériques, en passant par les compétences techniques plus traditionnelles des Industries Culturelles et Créatives.

Afin d'accompagner le développement de cette filière d'excellence du territoire, Montpellier Méditerranée Métropole développe une stratégie globale incluant le projet urbain de la Cité Créative, avec la mise en place d'un fonds d'aide à la création de 600 000€ (complémentaire aux dispositifs portés par la Région Occitanie, l'Etat et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC)), le dispositif Montpellier Game Lab d'incubation dans le jeu vidéo en partenariat avec Push Start, des événements et temps forts pour fédérer et structurer l'écosystème.