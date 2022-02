Exposez sur l'espace Indie Assembly à la Gamers Assembly 2022 La Gamers Assembly 2022 #GA2022 aura lieu du 15 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Grand Poitiers

2022, c'est aussi le retour des créateurs de jeux indépendants et de homebrews sur la Gamers Assembly avec l'espace Indie Assembly.

Un espace repensé qui sera le lieu de découvertes et de rencontres entre les développeurs de jeux originaux et les joueurs.

Une scène intégralement streamée sur les chaînes Twitch de nos invités.

Découvrez près de 15 développeurs et leurs projets et participer à des conférences sur les métiers et les formations du jeu vidéo.

Assistez aux streams en direct proposés par les streameuses de la team Indie Night Fever et de nos invités.

Et enfin, remportez des lots gamers en fin de journée avec les tournois Speedrun, scoring et superplays sur une sélection de jeux indépendants compétitifs.

Vous développez un jeu ? Devenez exposants pour présenter votre jeu à des joueurs qualifiés et présenter votre projet sur la scène entièrement streamée.

Gamers Assembly 2022

Lieu : Poitiers (Parc des expositions Grand Poitiers)

: Poitiers (Parc des expositions Grand Poitiers) Dates : du samedi 16 au lundi 18 avril (lundi de Pâques)

: du samedi 16 au lundi 18 avril (lundi de Pâques) Nombre de visiteurs 2019 : 24 762

: 24 762 Public joueurs et accompagnants ultra qualifiés

Espace Indie Assembly

12 stands créateurs indés + 1 scène

1 espace Streaming INF

1 espace étudiants

Une scène entièrement streamée avec des invités VIP et Indie Night Fever (annonce prochaine par l'orga)

Tournois scoring / speedrun sur les jeux indés (dotation festivals)

Conférences développeurs

Coûts des stands exposants Indie Assembly

Pack 1 - 150€HT : Valeur du stand 4m² avec 1 table et 1 chaise

Pack 2 - 220€HT : Valeur du stand 4m² avec 1 table et 1 chaise + 1 ordinateur, écran et périphériques.

Pack 3 - 470€HT : Valeur du stand 4m² avec 1 table et 1 chaise + 1 ordinateur, écran et périphériques + une connexion internet individuelle (10mo/s)

Contact exposants et infos Indie Assembly / Gamers Assembly : Peter Pescari (Indie Beard Com) : contactindiebeardcommunication.fr