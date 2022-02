Les concepteurs de jeux africains se tournent vers la prochaine génération Leti Arts et Usiku Games font partie des développeurs et studios locaux qui font progresser l'industrie du jeu en Afrique

Vous cherchez un défi ? Essayez de manoeuvrer un minibus kenyan dans la circulation ou de lâcher des boules de graines sur des paysages déboisés. Vous pouvez aussi télécharger Africa's Legends et résoudre des énigmes diaboliquement difficiles avec Ananse du Ghana ou Oya By your Side du Nigeria. Les jeux de ce type touchent une population de jeunes Africains hyperconnectés et en pleine croissance.

L'Afrique est la région la plus jeune du monde. Soixante pour cent de la population du continent a moins de 25 ans et, d'ici à 2030, les Nations unies prévoient une augmentation de 42 % de la population jeune en Afrique. Les revenus disponibles augmentent et les connexions internet à haut débit se développent à grande vitesse.

Selon les prévisions, l'Afrique comptera plus de 680 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles d'ici à la fin 2025, ce qui entraînera une augmentation du nombre de joueurs. Dans la région, 177 millions de joueurs, soit 95 %, utilisent des appareils mobiles. Par conséquent, l'Afrique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en matière de téléchargements de jeux mobiles, selon la société App Annie.

Usiku Games (Kenya) et Leti Arts (Ghana) font partie de la nouvelle génération de développeurs de jeux africains qui créent des jeux en rapport avec les expériences, les défis et l'histoire de ces joueurs.

Chacune développe des jeux mobiles destinés à éduquer les jeunes sur un continent où 41 % de la population a moins de 15 ans.

Et ce n'est pas fini : en janvier, la startup sud-africaine Carry1st a levé 20 millions de dollars auprès d'investisseurs de renom tels qu'Andreesen Horowitz et Google pour une plateforme d'édition de jeux mobiles ciblant le marché africain.

Le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Le cabinet d'études de marché Mordor Intelligence s'attend à ce que les recettes des jeux sur le continent connaissent une croissance annuelle de 12 % jusqu'en 2026, contre 9,6 % pour le monde entier.

Une voie pour les développeurs de jeux africains

En tant que créateur d'Okoa Simba, le premier jeu développé au Kenya à être publié dans le monde entier, la société Usiku Games, basée à Nairobi, pense pouvoir servir de modèle aux futurs développeurs de jeux en Afrique.

Usiku Games est déterminé à atteindre un public plus jeune avec des messages éducatifs intégrés dans des jeux et des animations attrayants.

Nos jeux influencent directement les connaissances et le comportement des jeunes sur des sujets tels que la violence sexiste, la santé mentale, la santé, l'éducation et la résolution pacifique des conflits",

a déclaré Jay Shapiro, fondateur et PDG d'Usiku Games.

L'un de ses projets consiste à travailler dans Unreal Engine avec les technologies Nvidia pour créer un jeu en 3D axé sur la prévention du VIH et la contraception pour les adolescentes.

Pour les développeurs de jeux comme moi, il s'agit de faire quelque chose qui va capturer l'imagination et inspirer les jeunes vulnérables en Afrique, et dans toutes les parties du monde",

a déclaré Shapiro, originaire de Toronto, qui a vécu à Singapour, à New York, au Mexique et au Cambodge.

"Je veux créer des histoires riches et visuellement convaincantes qui ont un impact et servent la prochaine génération."

Créer des histoires visuelles avec les GPU Nvidia

Premier studio de jeux au Ghana, Leti Arts, fondé en 2009, utilise les GPU Nvidia pour aider à créer des jeux mobiles et des bandes dessinées numériques basés sur l'histoire et le folklore africains.

Les jeux dans un contexte africain réalisés par des Africains sont le meilleur moyen de cultiver un sentiment d'authenticité culturelle",

a déclaré Eyram Tawia, co-fondateur et CEO de Leti Arts.

Passionné de bandes dessinées et de jeux vidéo depuis le collège, M. Tawia, boursier Mandela Washington, le programme phare de l'initiative des jeunes leaders africains du gouvernement américain, voulait transformer les histoires qu'il avait entendues et dessinées dans son enfance en expériences immersives.

L'art et la culture contribuent tout autant à une économie que les emplois",

a déclaré Tawia.

"Ils aident à augmenter le capital social d'une communauté, attirant ainsi les talents, la croissance et l'innovation."

Les jeux les plus réussis de l'entreprise de neuf personnes comprennent Africa's Legends (2014) et The Hottseat (2019).

La vision à long terme de Leti Arts est de créer des jeux africains pour le monde entier. Tawia affirme que la grande qualité de ses jeux permet aux joueurs de mieux s'identifier aux jeux et aux contenus produits.

Le continent abrite un nombre croissant de studios de jeux. Outre Usiku Games et Leti Arts, on trouve Maliyo Games, Kirro Games, Kayfo Games et d'autres encore.

D'autres jeux, et d'autres développeurs de jeux, sont à venir. Tawia et Leti Arts ont travaillé à l'encadrement des talents par le biais de stages, de camps d'entraînement et d'ateliers.

L'année dernière, le Leti a formé et soutenu plus de 30 développeurs de jeux en partenariat avec ITTHYK Gaming et avec le soutien de Microsoft.

L'expansion de l'Omnivers

Usiku et Leti Arts, qui sont membres de Nvidia Inception, un programme mondial conçu pour soutenir les start-ups d'avant-garde, explorent également Nvidia Omniverse pour la collaboration de conception 3D en temps réel, l'animation assistée par l'IA et le développement de jeux.

L'industrie africaine du jeu valant bien plus d'un demi-milliard de dollars en 2021, les investissements sont également en plein essor pour les startups africaines du jeu.

Comme la demande de l'Afrique en contenu de jeu local et régional augmente, de plus en plus de startups entrent dans cet espace",

a déclaré Kate Kallot, responsable des zones émergentes chez Nvidia.

"Le paysage des jeux en Afrique est ponctué par une base croissante de startups et de studios qui remettent en question les normes des jeux traditionnels, et leur impact devrait dépasser largement le continent lui-même pour toucher d'autres développeurs de jeux et d'autres publics."

Consultez le livre de l'entrepreneur et fondateur de Leti Arts, Eyram Tawia, intitulé "Uncompromising Passion : The Humble Beginnings of an African Game Industry" (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016).