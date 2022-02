Game Conf : Que faire d'un succès ? Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Que faire d'un succès ?

C'est le graal pour de nombreux studios indés : décrocher un jeu à succès sur lequel s'appuyer pour se développer et faire grandir ses ambitions en toute liberté. Mais que signifie un succès pour ce type de productions ? Succès critique ? Commercial ? Editorial ? Et que faire d'un succès quand il arrive ? Développer une suite est-elle vraiment l'assurance d'une nouvelle réussite ? Une expérience vécue et racontée par Miryam Houali du studio Accidental Queens.

Avec Miryam Houali, Co-fondatrice - Accidental Queens

Keynote animé par Jean Zeid, animateur, conférencier.