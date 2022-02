Conférence sur la presse vidéoludique en France : histoire et perspectives pour l'étude des jeux vidéo Mardi 15 mars 2022 de 18h à 20h à la BnF

Les magazines spécialisés représentent une source de choix pour les chercheurs en sciences du jeu. Quelle est l'histoire de cette presse vidéoludique, et comment peut-elle aider à comprendre et étudier le jeu vidéo ? Les auteurs de deux ouvrages récents consacrés à ces questions partagent leurs points de vue et leurs analyses.

Séance animée par Yves Breem, expert de la presse vidéoludique au sein de l'association MO5.Com, avec Boris Krywicki, chercheur en médias, culture et communication à l'université de Liège, et Sélim Ammouche, docteur en sciences de l'information et de la communication, CIM - Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Informations pratiques

Mardi 15 mars 2022 de 18h à 20h

Entrée gratuite - Réservation recommandée via l'application Affluences ou sur affluences.com

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu'à 20 minutes avant la manifestation)

BnF François-Mitterrand - Petit auditorium

Quai François-Mauriac - Paris 13e

Entrée Est face à la rue Emile Durkheim

