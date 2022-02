La Gamers Assembly revient en présentiel pour sa 22ème édition du 16 au 18 avril 2022 à Poitiers

L'association FuturoLAN et Grand Poitiers sont fiers et heureux d'annoncer une nouvelle édition 2022 de la Gamers Assembly : Festival Edition ! Le 1er événement esport français revient après 2 années loin de la scène, pour le plaisir de tous, au Parc des Expositions de Poitiers. Une édition sous le signe de l'esport avec la plus grande LAN Party de France, une scène animation et esport renouvelée, mais également la présentation du jeu vidéo sous toutes ses formes au sein de son Espace Famille offrant 3 jours d'animations, ateliers et découvertes.

Un engagement esport depuis 2000 !

Née en 2000 du rêve commun de quelques passionnés de compétition de jeux vidéo, la Gamers Assembly s'est rapidement imposée comme l'événement esport national incontournable. Aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement de tous les hommes et toutes les femmes qui gravitent autour de cet événement que cette année, la Gamers Assembly : Festival Edition peut célébrer son grand retour en présentiel. Alors que l'association FuturoLAN compte une centaine de membres et pas moins de 450 bénévoles, la GA2022 compte bien, encore une fois, dépasser ses limites.

Retour en présentiel des compétitions

Au fil des ans, la Gamers Assembly a su conquérir un public toujours plus vaste avec le soutien de son partenaire titre Grand Poitiers, avec l'ajout d'un espace salon et de nombreuses animations grâce à des partenaires et acteurs majeurs. Petits et grands, passionnés ou curieux, tout le monde y trouve son compte ! Cette année, le Parc des Expositions accueillera de nouveau plus de 20 000 visiteurs et plus de 2000 joueurs, réunis autour d'une passion commune : l'esport. Côté tournois, plus de 20 jeux sont annoncés, allant du grand tournoi historique de League of Legends, jusqu'au petit nouveau Hearthstone : Battlegrounds, en passant par les tournois d'animations des "Joueurs Libres".

Un événement pour tous

Que l'on soit plus jeune, sénior, seul, avec des amis ou en famille, la Gamers Assembly est le rendez-vous pour tous. ??Au programme de ce week end de Gamers Assembly :

Plus de 20 tournois : League of Legends, Counter Strike : Global Offensive, Hearthstone, Hearthstone : Battlegrounds, StarCraft II, Trackmania, FIFA 2022… et bien d'autres !

: League of Legends, Counter Strike : Global Offensive, Hearthstone, Hearthstone : Battlegrounds, StarCraft II, Trackmania, FIFA 2022… et bien d'autres ! Concours de Cosplay : jeux vidéo, pop culture, cinéma… venez admirer les costumes et incarnations de vos personnages préférés !

: jeux vidéo, pop culture, cinéma… venez admirer les costumes et incarnations de vos personnages préférés ! Tournois et animations pour les Joueurs Libres

pour les Joueurs Libres Trophée des Seniors Silver Geek : les meilleurs seniors de la Région Nouvelle Aquitaine reviennent sur la grande scène pour s'affronter pour le titre de Champion de Wii Bowling !

: les meilleurs seniors de la Région Nouvelle Aquitaine reviennent sur la grande scène pour s'affronter pour le titre de Champion de Wii Bowling ! Espace Famille : un espace dédié aux familles et aux enfants avec plusieurs univers comprenant de la réalité augmentée, du cosplay, le jeu de rôle, le ludo éducatif, du retrogaming,

: un espace dédié aux familles et aux enfants avec plusieurs univers comprenant de la réalité augmentée, du cosplay, le jeu de rôle, le ludo éducatif, du retrogaming, Village exposants : détendez-vous et découvrez les derniers produits et innovations auprès des professionnels et acteurs du secteur.

Grand Poitiers, capitale française de l'esport

Depuis sa création, la Gamers Assembly a lieu grâce à son partenaire le plus fidèle et le plus important : Grand Poitiers Communauté Urbaine. Réputé pour les trésors de son architecture romane, ses clochers et son histoire chevaleresque, Grand Poitiers est surtout un espace dynamique et jeune. Territoire 100% connecté, Grand Poitiers s'impose comme le fief de l'esport français, avec un rayonnement européen certain, grâce notamment à la présence historique de ce singulier événement qu'est la Gamers Assembly

Protocole sanitaire de rigueur

Pour se coordonner aux mesures en vigueur liées à l'épidémie de la Covid-19, FuturoLAN à mis en place un protocole sanitaire rigoureux, afin d'assurer la sécurité de tous. Des espaces retravaillés pour optimiser les distanciations sociales, une jauge de joueurs fixée à 2000 et une entrée sur pass vaccinal.

Je suis très heureuse et fière que les joueuses et joueurs de la France entière retrouvent les halls du Parc des expositions de Poitiers pour cette nouvelle édition qui va se dérouler en présentiel. L'occasion de rappeler l'attachement de Grand Poitiers pour l'esport et de saluer le travail réalisé par l'association FuturoLAN et ses bénévoles, qui ont fait de ce week-end de Pâques un rendez-vous incontournable des gamers,

déclare Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers.

Cet événement illustre parfaitement le développement de l'esport sur le territoire : la Gamers Assembly rassemble, non seulement la compétition, mais c'est aussi un événement familial, où tous les publics peuvent se croiser : amateurs, professionnels, passionnés.

A Grand Poitiers, si la GA est à l'origine de cet engouement depuis 2000, l'esport ne se limite pas à un seul week-end. C'est aussi encourager la pratique de cette discipline, toute l'année, avec de nombreuses animations pour toutes et tous dans les communes de Grand Poitiers, et le soutien aux acteurs de la filière, que ce soit des associations ou des entrepreneurs.

A vous de jouer pour les tournois de la Gamers Assembly, à nous de jouer pour accompagner l'esport dans les années à venir."