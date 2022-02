Les métiers du jeu vidéo en 2022 : Chef de projet événementiel Il faut avant tout être capable de répondre à tous les imprévus

Ce métier est étroitement lié aux actions de communication et de marketing d'une entreprise. Il s'agit d'organiser, pour le compte de son employeur ou comme prestataire extérieur, un event, un événement. Ce qui peut revêtir des formes très diverses. Avec l'importance prise par les réseaux sociaux et les contraintes liées à la pandémie, de plus en plus d'events ont lieu… en ligne.

Au début du processus de planification d'un événement, la tâche principale du Chef de projet est de développer un concept et un plan global. Travaillant en étroite collaboration avec un client interne ou externe, il rassemble des informations relatives à l'événement, sur la base desquelles il élabore des propositions et des concepts à présenter au client. Il faut être en mesure de comprendre vite les envies et besoins du donneur d'ordre, et être force de proposition, quitte à modérer les ardeurs de ce dernier ou à l'encourager à être plus audacieux. Le chef de projet événementiel est le professionnel dans son domaine, il doit donc agir à la fois en tant que conseiller et en tant qu'expert.

Tout négocier

Une fois le projet validé, le travail d'exécution commence : recherche des prestataires, du traiteur à l'animateur, en passant par le décorateur, le service de sécurité, l'agence qui assure ­l'accueil, le vestiaire… tout ce que l'on peut imaginer. Il faut négocier, valider et toujours rendre compte à ses supérieurs.

De la préparation de l'événement à son bon déroulement, de la conception à la logistique, le Chef de projet événementiel doit tout gérer, en tenant les budgets. En partenariat avec le client ou au sein de l'entreprise, il conçoit l'événement, négocie le budget avec les différents prestataires, élabore le planning des actions à réaliser, organise et gère toute la logistique du projet sur le terrain (agencement des espaces, transport du matériel, installation des équipements), et rédige les supports de communication (invitations, programme de l'événement).

Informations métier

Niveau d'études : Bac +2 - Bac +3

Salaire mensuel brut : De 1 800 à 3 500 € selon expérience

Organisé et innovant

Le Chef de projet événementiel joue un rôle essentiel en veillant à ce que les événements respectent le budget qui leur est alloué. Au cours de la phase de planification, il travaille avec les clients pour développer un budget global et des budgets spécifiques pour certains éléments de l'événement. Le développement des manifestations en ligne nécessite aujourd'hui que les Chefs de projets événementiels aient une connaissance aiguë des réseaux sociaux et des nouveaux réseaux de diffusion. Un Chef de projet événementiel doit avoir non seulement une grande empathie pour faire siennes les envies de son donneur d'ordre, mais aussi un grand sens de l'organisation, il doit être à l'affût des modes et, avant tout, être capable de répondre à tous les imprévus.

Qualités requises

Sens commercial

Goût prononcé pour la communication

Être organisé et pragmatique

Acquis de fin d'études

Gestion de budget

Management

Paroles de professionnels : Sébastien Levêque

Sébastien Levêque est un spécialiste du management et de l'e-sport. Après avoir dirigé des chaînes sur Twitch et géré la carrière d'e-sportifs, il a rejoint Alt-Tab Productions, où il a développé la marque O'Gaming, une webTV et l'organisation d'événements d'e-sport. Il dirige aujourd'hui XP School et supervise son développement.

Quel est le rôle d'un chef de projet événementiel dans une entreprise ou une organisation ?

Le Chef de projet événementiel pilote et coordonne la mise en oeuvre d'un événement e-sport ou gaming en dirigeant les moyens matériels, la logistique financière et les moyens humains, tout en respectant un cahier des charges donné par l'entreprise.

Les événements se déroulent de plus en plus souvent en ligne et on en a vu apparaître in game, notamment dans Fortnite. Organiser un événement en physique, en ligne, ou dans un mix des deux, est-ce la même démarche ?

Tout d'abord, je souhaiterais rappeler que les événements e-sportifs se déroulent de fait en ligne. L'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui capable, par son agilité, de transformer les événements en ligne ou en physique selon les besoins. Le metaverse a récemment bousculé les lignes, et le nombre d'événements dans des univers virtuels et immersifs a augmenté de manière exponentielle. Pour exemple, les concerts de Travis Scott, Aya Nakamura ou encore Ariana Grande dans Fortnite. L'événementiel, bousculé par l'expérience Covid, s'est de fait digitalisé et les attentes ont aussi évolué : désormais, le soin apporté à la création graphique, l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des NFT sont devenus les normes de la nouvelle ère.

Quels sont les KPI (indicateurs clés) les plus utilisés pour mesurer la réussite d'un événement ?

La réussite d'un événement dans le secteur du gaming réside principalement dans l'impact de l'audience Twitch (viewers, timewatched), le reach des réseaux sociaux ou encore le ticketing. Certains événements comme le Z Event se mesurent différemment, par les tips. Toutes ces unités de mesure sont autant de données d'analyse marketing de communication digitale qu'un étudiant se doit d'acquérir.

L'e-sport est vecteur d'événements de très grande envergure, comme la finale de LoL qui s'est déroulée à l'Accor Arena (ex-POPB). Diriez-vous que c'est un événement sportif ? Un show ?

Pour avoir coproduit la finale du Summer Split de 2017 à Bercy avec Riot Games lorsque j'étais en direction générale d'O'Gaming, je vous répondrais les deux. Il ne faut pas chercher à catégoriser l'e-sport. C'est une pratique compétitive, à audience croissante et même exponentielle, qui se repose sur les valeurs communes pour les compétiteurs de la pratique du sport. Il s'agit d'un nouveau genre de divertissement. Les événements les plus importants bénéficient d'une production spécifique qui en font des shows exceptionnels. Je rappelle que les finales des Worlds de League of Legends font chaque année plus d'audience que le superbowl…

Les marques non-endémiques se saisissent de plus en plus de l'e-sport pour leur communication. Par-delà le simple sponsoring, quels conseils leur donneriez-vous pour participer à des événements e-sportifs ?

De s'entourer de compétences sectorielles plurielles ! Réussir dans ce secteur nécessite des compétences pour faire correspondre l'identité de la marque et les objectifs commerciaux, en tenant compte des codes et attentes de la cible sectorielle. XP School s'attache tout particulièrement à faire de ses étudiants des professionnels tout de suite opérationnels dans le secteur de l'e-sport.

