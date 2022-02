Winkyverse : Plug In Digital & Mainbot s'associent pour accélérer la croissance des jeux familiaux dans l'économie du Web3

Plug In Digital et Mainbot sont heureux d'annoncer aujourd'hui leur partenariat avec le lancement du "Winky Partners Program", la nouvelle plateforme de curation qui permettra à des centaines de nouveaux jeux de basculer vers le Web3 et d'accéder au Winkyverse. Les studios ayant des projets éducatifs se verront offrir un soutien financier et des avantages spéciaux pour rejoindre le programme.

ICO la plus financée en France de ces trois dernières années avec plus de 23 000 000 € collectés, le Winkyverse créé par Mainbot est le premier métaverse de jeux éducatifs, désormais ouvert à une plus grande variété de jeux familiaux. Il vise à rassembler des milliers de contenus ludiques et éducatifs pour que les familles du monde entier puissent apprendre, créer, jouer et s'amuser ensemble.

Plug In Digital est l'un des plus grands distributeurs indépendants de jeux vidéo au monde avec plus de 300 studios et éditeurs partenaires et plus de 2500 jeux pour PC, consoles et mobiles dans son portefeuille. Plug In Digital a soutenu très tôt le projet de Mainbot et est actionnaire de la société depuis 2021.

Les deux entreprises sont désormais prêtes à s'associer afin d'aider les éditeurs de jeux vidéo à faire la transition vers le monde du Web3, de la blockchain et des NFT. La société de distribution apportera son savoir-faire en matière de curation de contenu pour faciliter les relations avec les studios de développement et aider le Winkyverse à s'enrichir de centaines de nouveaux jeux.

Le Winky Partners Program offrira aux entreprises sélectionnées un ensemble de services pour les aider à créer et à promouvoir leurs tokens et NFT. Il leur fournira également tous les financements et les opportunités de réseautage nécessaires pour devenir leaders dans le domaine du Web3 et des NFTs.

Web3 and NFTs : L'avenir de l'industrie du jeu vidéo

La technologie Blockchain est en train de transformer l'industrie du jeu vidéo avec l'émergence d'un modèle de jeu basé sur la propriété d'actifs réels et une nouvelle structure Play-to-Earn. Alors qu'une grande partie des jeux actuels sont basés sur des achats et des transactions in-game, le Web3 fournit une plateforme décentralisée où les utilisateurs peuvent activement participer en tant qu'actionnaires. Dans ce cadre, ils ne se contentent pas d'acheter mais investissent des ressources pour posséder des objets NFT et des monnaies uniques au sein du jeu.

Aujourd'hui, il y a plus de 2,9 milliards de joueurs et leur nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Un rapport d'Invest Game suggère que la valeur totale des transactions dans le domaine des jeux sur la blockchain a été multipliée par près de 68 en 2021 (3,1 milliards de dollars US contre 46 millions de dollars US).

The Sandbox (le PDG Sébastien Borget est advisor et investisseur au sein du Winkyverse) est un exemple de métaverse à succès reposant sur des propriétés complexes d'écosystème de jeu et de tokenomics.

Avec son programme de modélisation 3D et de création de NFT, sa marketplace et son éditeur de jeux, The Sandbox offre une expérience complète au sein de son métaverse où les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs créations. The Sandbox a généré à ce jour plus de 144 millions de dollars US en valeur ajoutée et plus de 500 000 utilisateurs disposent désormais d'un portefeuille connecté.

Plug-In Digital : L'une des plus grandes sociétés d'édition et de distribution au monde

Plug In Digital est l'un des plus grands distributeurs indépendants de jeux vidéo au monde. En prévision de son 10e anniversaire en 2022, la société a récemment levé 70 millions d'euros lors d'un tour de financement de série B avec Bridgepoint Development Capital.

En plus de ses activités de distribution et d'édition sur PC, Plug In Digital est également l'un des principaux fournisseurs de jeux pour les services de jeux sur le cloud ainsi que pour les services d'abonnement des opérateurs mobiles dans le monde entier.

Plug In Digital offrira désormais son savoir-faire en matière de curation de contenu et de développement commercial pour construire et exploiter le Winky Partners Program. Une équipe spécialisée au sein de la société sera chargée de promouvoir le service ainsi que de trouver et sélectionner les meilleurs studios et jeux pour la plateforme.

The Winkyverse : Le premier métaverse des jeux éducatifs

ICO la plus financée en France de ces trois dernières années avec plus de 23 000 000 € collectés, The Winkyverse est le premier écosystème éducatif qui parvient à combiner six des technologies les plus prometteuses : Robotique, Intelligence artificielle, Programmation, Gaming, Réalité augmentée et Blockchain.

Depuis son développement, The Winkyverse a reçu le soutien de personnalités de premier plan de l'écosystème Blockchain telles que Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox, Nicolas Gilot, cofondateur d'Ultra, Mickael Canu, Fondateur de Ternoa et Kyle Chassé, PDG du réseau Paid et de Master Ventures.

The Winkyverse est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent interagir, jouer et apprendre, ainsi que créer et monétiser leurs propres jeux éducatifs. Au coeur de l'expérience du Winkyverse se trouvent des centaines de jeux éducatifs, développés par des éditeurs de jeux vidéo et des éditeurs de contenu. Les jeux abordent différents thèmes, de l'apprentissage des nouvelles technologies aux matières scolaires, des livres audio aux jeux de société. Le robot compagnon est également capable d'interagir avec chaque contenu pour une expérience de jeu unique. Les éditeurs de jeux sont encouragés à interagir avec les joueurs en créant et en monétisant leurs propres jeux éducatifs.

Winky Partners Program : Aider 50+ start-ups par an à évoluer vers le Web3.

Grâce ce partenariat avec Plug In Digital, Mainbot vise à accélérer la croissance du secteur des jeux éducatifs dans l'économie Web3, en aidant les startups et les éditeurs de jeux à rejoindre la révolution de la blockchain et du Web3.

Le programme Winky Partners offre un service à 360° aux éditeurs de jeux et aux startups sélectionnés pour lancer leur ICO, leur token et leur collection de NFT. En plus de l'accompagnement, les projets sélectionnés verront tous les frais de fonctionnement associés (50 000 à 150 000 €) pris en charge et se verront offrir un terrain gratuit (valeur minimale de 25 000 €) dans The Winkyverse pour construire des expériences éducatives et obtenir une visibilité auprès des visiteurs du Winkyverse.

Les autres avantages de l'adhésion au programme comprennent une promotion croisée avec d'autres projets membres du programme et une exposition au sein des communautés du Winkyverse qui comptent plus de 16 000 investisseurs, plus de 82 000 followers sur Twitter et plus de 35 000 membres sur Telegram.

Les projets qui souhaiteraient rejoindre le programme Winky Partners peuvent postuler ici

­