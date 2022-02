Entretien avec César Chanut, du fonds d'investissement One Ragtime

One Ragtime est un fonds d'investissement, fondé par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier il y a maintenant 6 ans avec la volonté d'investir dans plusieurs secteurs d'activité tout en étant capable d'apporter un accompagnement et une expertise importante.

One Ragtime recherche principalement des startups dans des phases de Seed ou de Série A autour du développement de logiciels et de technologies. Après un premier investissement dans le jeu vidéo avec Homa Games, One Ragtime reste à l'écoute d'opportunités dans ce secteur.

Rencontre avec César Chanut, Venture Director chez One Ragtime.

