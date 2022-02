Vive fait passer le LBE (Location Based Entertainment) au niveau supérieur

Le Location Based Entertainment (LBE) est une attraction en plein essor dans les salles de jeux du monde entier. Elle utilise la puissance et la polyvalence de la VR pour créer des expériences immersives uniques pour les consommateurs.

C'est tout à fait logique : au lieu de consacrer un grand espace à des jeux plus traditionnels comme le Laser Tag, dont la disposition physique et le style sont fixes, les LBE évoluent, s'adaptent en permanence et peuvent accueillir plusieurs joueurs et jeux en un même lieu. En fait, l'espace physique peut être réinitialisé en quelques minutes, afin que les joueurs passent d'une jungle à un vaisseau spatial en un claquement de doigts !

Le travail avancé de HTC Vive en matière de matériel et de logiciel signifie que le mélange du monde réel avec l'univers virtuel se fait sans effort. Le nouveau Wrist Tracker du Vive pour le Vive Focus 3 ajoute une nouvelle dimension pour le suivi de la main ou pour être placé sur des accessoires afin qu'ils soient utilisés dans les jeux, qu'il s'agisse d'une raquette de tennis, d'un bouclier, d'une arme, et bien plus encore.

Avec les codes arUco, il est également facile d'intégrer des objets physiques tels que des obstacles et des murs dans le jeu - la caméra du casque voit le code sur l'objet et importe les textures graphiques. Ainsi, les joueurs peuvent s'appuyer physiquement sur un objet qui ressemble à un mur vide dans la vie réelle, mais qui, dans la VR, fait partie de la cloison d'un vaisseau spatial ; tout simplement stupéfiant et grisant !

Le Vive Focus 3 est parfait pour les LBE, offrant une expérience incroyable qui ne cesse de s'améliorer au fil des mises à jour logicielles et du développement de nouvelles fonctionnalités. Le Vive Focus 3 prend en charge le Wi-Fi 6E, parfait pour les actions rapides où une faible latence est nécessaire. Un mode LBE dédié offre une grande flexibilité par simple pression sur un bouton, permettant à plusieurs joueurs de jouer dans un espace de jeu pouvant atteindre 1 000 m2, soit la taille de quatre courts de tennis ! L'espace de jeu ne doit même pas être un carré ou un rectangle parfait, puisque notre logiciel permet de créer des pièces compliquées comme des polygones et même des espaces en forme de L.

Le partage de cartes entre les casques, les modes Optométrie visuelle et Hybride LBE signifient que les entreprises peuvent créer une expérience unique sans effort et avoir un temps de rotation minimal entre les jeux. Même la batterie du Vive Focus 3 est conçue pour être remplacée en quelques secondes, de sorte que les arcades LBE conservent les casques en utilisation quasi-constante, avec un écran 5K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les gens peuvent ainsi profiter de visuels étonnants même au milieu d'une action non-stop ; tout simplement époustouflant !

Au Mobile World Congress, nous nous sommes beaucoup amusés avec nos amis d'Europa Park et leurs produits Yullbe Go / MackNext, en présentant trois expériences différentes :