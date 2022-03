Le festival "La Science Entre En Jeu" revient en mars pour une 4e édition

Il s'agit d'un évènement en ligne en deux parties.

La Scientific Game Jam, du vendredi 18 au dimanche 20 mars

Par équipe de jeunes chercheur.se.s, game designers, développeur.se.s, graphistes, sound designers, venez créer en 48h un jeu vidéo scientifique. 15 mentors spécialisés seront là pour vous conseiller, et un jury de 6 personnes testera l'ensemble des jeux réalisés. A gagner, des clés de jeux vidéo, des livres scientifiques, des stands à des festivals, des visite de studios de jeux vidéo et de musées, etc.

La conférence Science et Jeux Vidéo, le samedi 26 mars

Cette conférence va porter sur les usages pédagogiques et scientifiques du Metaverse. On verra notamment des usages originaux de plateformes comme Gather Town, Minecraft, ou encore Animal Crossing, pour faire de l'enseignement, pour organiser des ateliers, pour visiter des musées, etc. De nombreux ateliers, stands et exposants vidéoludiques et scientifiques seront aussi à découvrir dans le hall principal. La soirée de clôture révèlera les jeux gagnants de la Scientific Game Jam.

Le festival se passe entièrement en ligne, sur la plateforme Gather Town. Cette plateforme, qui fonctionne dans n'importe quel navigateur sans téléchargement ni installation, permet d'incarner un personnage qui peut se déplacer, discuter en visio avec les personnes à proximité, interagir avec des objets, etc, avec un aspect RPG style Zelda ou Pokemon.

C'est simple, ludique et convivial, ça va vous changer des webinaires et autres évènements en ligne !