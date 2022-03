Gamestream renforce ses liens avec les éditeurs de jeux vidéo

Cet engouement des éditeurs de jeux vidéo pour des acteurs comme Gamestream ne doit rien au hasard. En tant que nouveau média et canal de diffusion, le Cloud Gaming leur permet de toucher un public toujours plus large, avec une expérience de jeu convaincante et des services communautaires motivants.

Gamestream, spécialiste des solutions de Cloud Gaming en B2B, offre une expérience de jeu optimale, en Full HD et en 4K, au grand public comme aux "midcore gamers". Sa plateforme donne un accès illimité à un catalogue de jeux vidéo provenant des principaux éditeurs mondiaux (Disney Interactive, Deep Silver, Codemasters…) sur tous les terminaux et systèmes d'exploitation. Poursuivant sa démarche de sélection de jeux populaires et de qualité, Gamestream vient de signer un accord de partenariat mondial avec 6 nouveaux éditeurs - Daedalic Entertainment, HandyGames, Tate Multimedia, tinyBuid, Unfinished Pixels et Vector Unit -, pour un total de 13 nouveaux jeux[1].

Notes et références

[1] Liste des jeux par éditeur. Daedalic Entertainment : Shadow Tactics : Blades of the Shogun, Silence, The Last Tinker : City of Colors / HandyGames : Pile Up ! Box by Box, Rad Rodgers Radical Edition / Tate Multimedia : Steel Rats, Urban Trial Playground, Urban Trial Tricky / tinyBuild : Kill it with Fire, Clustertruck / Vector Unit : Riptide GP : Renegade, Beach Buggy Racing 2 / Unfinished Pixels : Super Sports Blast