Trois personnalités féminines du jeu vidéo médaillées Chevalières des Arts et des Lettres

Le 2 mars 2022, Marie Blondiaux, Rebecka Coutaz et Céline Tricart, figures majeures de l'industrie du jeu vidéo français, ont reçu la distinction de Chevalières de l'Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Nous nous réjouissons de voir ces professionnelles de l'industrie recevoir cette prestigieuse distinction.

En recevant cette décoration de l'Ordre des Arts et des Lettres, Marie Blondiaux, Rebecka Coutaz et Céline Tricart sont récompensées pour leur contribution au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Par leur distinction, elles sont également des modèles de réussite et d'entrepreneuriat pour les femmes dans notre industrie !

Photo : De gauche à droite : Rebecka Coutaz, Marie Blondiaux, Roselyne Bachelot, Céline Tricart

Pour Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture :

Les réussites respectives de Marie Blondiaux, Rebecka Coutaz et Céline Tricart illustrent, chacune à leur façon, les atouts dont la France dispose dans ces industries : l'excellence des formations académiques, le savoir-faire mais aussi la faculté d'innovation qui permet un rayonnement sur la scène internationale. Alors que la France porte une politique ambitieuse de soutien aux innovations technologiques et numériques, c'est un honneur de célébrer trois femmes qui ont permis à la France de faire partie des leaders mondiaux de cette avant-garde".

Aujourd'hui, tandis que la moitié des joueurs de jeux vidéo sont des femmes, celles-ci ne représentent que 22% des employé-e.s au sein des studios (source : baromètre annuel du jeu vidéo en France - Edition 2021). Si cette part est en progression ces dernières années, l'industrie peut encore progresser. C'est pourquoi Women in Games oeuvre pour plus de diversité et de mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, notamment par la valorisation de ces roles modèles. Ces parcours inspirants donnent de l'ambition aux femmes et auront un impact sur la trajectoire professionnelle des jeunes filles.

Marie Blondiaux, un parcours sous le signe de l'hybridation

Depuis 10 ans, Marie Blondiaux produit des oeuvres originales pour le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et les jeux vidéo à travers sa société Red Corner.

Ses créations, reconnues à l'international à travers des prix et des sélections prestigieuses (la Mostra, Sundance, Tribeca, SXSW), mettent à disposition du public des oeuvres digitales fortes, qui cultivent la diversité et le sens critique dont nos écrans ont plus que jamais besoin.

Cette médaille honore aussi le travail d'auteur·rices, de producteur·rices, de diffuseurs et de soutiens dans la création numérique depuis plus d'une quinzaine d'années.

Le secteur immersif français a su construire un écosystème vertueux, où des femmes comme moi ont pu trouver leur place, mais le chemin vers la diversité est encore long.

Il faut l'encourager plus que jamais et je me réjouis de déployer ces valeurs de curiosité et d'innovation à celui du jeu vidéo."

Rebecka Coutaz, à la pointe des évolutions technologiques pour imaginer des jeux au plus près des communautés

Originaire de Suède, Rebecka Coutaz a travaillé presque 10 ans chez Atari avant de rejoindre le studio Ubisoft à Annecy en 2011 en tant que Directrice Générale. Elle a quitté ses fonctions en 2021 pour prendre le poste de Vice-présidente et Manager Générale du studio Dice, d'Electronic Arts. Rebecka a travaillé sur les titres Alone in the Dark, Steep, Riders Republic, the Division 1 et 2, Matrix 1 et 2, the Witcher 1, Assassin's Creed…

Ce prix est un honneur et une grande reconnaissance du travail que les équipes et moi avons accompli au cours des deux dernières décennies, en faisant évoluer et progresser la création de jeux en France pour faire briller ces créations dans le monde entier.

La diversité dans la création de jeux est essentielle pour répondre aux attentes de nos joueurs aujourd'hui. Je travaille très dur pour m'assurer qu'il y a un espace pour les voix de toutes les communautés dans nos studios de création. En tant que femme dans notre industrie, j'ai constaté que notre industrie était de plus en plus diversifiée mais qu'elle restait encore à améliorer. J'accueille et j'encourage quiconque à se joindre à notre industrie et à continuer de la développer ensemble."

Céline Tricart, la réalisation cinématographique au service du jeu vidéo

Céline Tricart est une réalisatrice multidisciplinaire qui a développé un style unique et reconnaissable avec un sens visuel fort en raison de son expérience de directrice de la photographie. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals prestigieux, notamment le Sundance Film Festival, la Mostra de Venise, Tribeca, SXSW, HotDocs, etc. Elle a été récipiendaire d'un Lion de Venise, du prix Storyscapes à Tribeca, deux Creative Awards par la Advanced Imaging Society parmi de nombreuses autres distinctions.

En 2016, Céline fonde Lucid Dreams Productions à Los Angeles, une société de production engagée et spécialisée dans les nouvelles technologies.

Récemment, Céline Tricart et Marie Blondiaux ont créé Coven, une société de production française de jeux vidéo originaux qui racontent des histoires fortes et ouvrent sur le monde.

Le développement fulgurant des métavers transcende les problématiques actuelles des narrations linéaires et interactives et proposeront des expériences sociales dans lesquelles les valeurs seront celles que nous leur apporterons. C'est pour cela qu'il est plus important que jamais que les points de vue des architectes de ces métavers soient aussi diversifiés que possible et reflètent de façon juste le monde d'aujourd'hui, et d'y mettre au coeur la générosité, l'empathie et la curiosité. Grâce à cette reconnaissance de l'Ordre des Arts et des Lettres, j'espère que notre voix sera entendue et éveillera de nouvelles ambitions chez celles et ceux qui ne se sentent pas représenté.e.s dans l'industrie ludique et immersive d'aujourd'hui."