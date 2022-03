Sony suspend ses livraisons ainsi que le PlayStation Store en Russie

Sony Interactive Entertainment (SIE) se joint à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine. Nous avons suspendu toutes les livraisons de jeux et de matériel hardware, ainsi que le lancement de Gran Turismo 7 et fermé le PlayStation Store en Russie. Pour soutenir l'aide humanitaire, Sony Corporation a annoncé un don de 2 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à l'ONG internationale Save the Children, pour soutenir les victimes de cette tragédie.