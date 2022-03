Une décision favorable des tribunaux français vise à protéger l'industrie du jeu vidéo Une décision récente a ordonné à des fournisseurs d'accès à Internet français de bloquer l'accès à de grands sites internationaux proposant des jeux Nintendo Switch piratés

Au terme d'une procédure judiciaire engagée par Nintendo, des fournisseurs d'accès à Internet français se sont vus enjoindre par le Tribunal judiciaire de Paris de bloquer l'accès à des sites permettant le téléchargement de jeux Nintendo piratés.

Dans cette décision, la juridiction parisienne a ordonné aux cinq principaux fournisseurs d'accès à Internet haut débit et mobile français, à savoir Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR et SFR Fibre, de bloquer l'accès de leurs abonnés en France à cinq sites web mettant à disposition des copies non autorisées de jeux pour Nintendo Switch : www.nsw2u.xyz, www.nsw2u.net, www.nsw2u.com, www.nsw2u.org et www.nsw2u.site. Ces sites sont bien connus des utilisateurs du monde entier, désireux de trouver et de télécharger des copies pirates de jeux pour Nintendo Switch, y compris les titres les plus récents. Cette décision est susceptible d'appel.

Les sites web bloqués causent d'importants préjudices financiers et d'image à l'ensemble des développeurs et éditeurs de jeux vidéo pour consoles Nintendo Switch. Nintendo intente ces actions judiciaires non seulement en son nom, mais aussi au nom de nombreux développeurs de jeux vidéo dont les revenus dépendent de la vente licite de jeux pour Nintendo Switch. Nintendo promeut et encourage le développement et la créativité, et soutient vivement les développeurs créant de manière licite des jeux nouveaux et innovants.

Nintendo invite les consommateurs à ne pas télécharger de copies pirates de jeux pour Nintendo Switch, car cela nuit aux fonctionnalités et à l'expérience des produits authentiques de Nintendo, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de consoles Nintendo Switch. Par exemple, télécharger et jouer à des versions pirates peut entraîner l'exécution de code potentiellement dangereux sur la console de l'utilisateur, l'exposant ainsi à un risque.

Pour de plus amples informations relatives à la lutte de Nintendo contre le piratage, veuillez consulter le site antipiratage de Nintendo.