Riot Games annonce une prise de participation dans Fortiche Production, le studio d'animation de la série animée "Arcane", primée 9 fois aux Annie Awards Les deux sociétés approfondissent leur partenariat de longue date et Riot prend une participation minoritaire importante et un rôle de conseil

Riot Games, développeur et éditeur connu pour League of Legends et la série d'animation incontournable Arcane, annonce aujourd'hui une nouvelle prise de participation dans Fortiche Production, le studio français d'animation derrière la série ainsi que de nombreuses vidéos de League of Legends. Selon les termes de cet investissement, réalisé un peu plus tôt cette année, Riot détient une participation minoritaire importante dans Fortiche. Brian Wright (directeur général du contenu de Riot) et Brendan Mulligan (directeur du développement de la société chez Riot) ont également intégré le conseil d'administration de Fortiche.

Riot et Fortiche se sont associés pour créer d'incroyables expériences pour les joueurs depuis près de dix ans, à commencer par le clip musical "Get Jinxed" (avec Djerv) pour fêter le lancement du champion de League of Legends, Jinx. Citons parmi les autres collaborations notables entre Riot et Fortiche : "Warriors" et "Enemy" (toutes deux avec Imagine Dragons) ; "Seconds" (présentation cinématique d'Ekko, qui apparaît également dans Arcane) ; "Pop/Stars" (avec Madison Beer, (G)I-Dle et Jaira Burns dans le rôle du groupe de K-pop virtuel K/DA) ; et "Rise" (l'hymne du Championnat du monde 2018 de League of Legends avec Glitch Mob, Mako et The Word Alive).

Fortiche a travaillé en étroite collaboration avec Riot pendant la conception et le développement des storyboards d'Arcane, et a été un partenaire essentiel dans le développement de la série. Riot et Fortiche développent actuellement une deuxième saison d'Arcane, ainsi que d'autres projets non-annoncés. Arcane a été diffusée pour la première fois sur Netflix dans le monde, et sur Tencent Video en Chine.

Arcane est devenue n°1 des visionnages sur Netflix dès sa sortie en novembre 2021, a occupé cette première place pendant trois semaines d'affilée, et a atteint le top 10 dans 52 pays, avec un rarissime score de 100 % sur Rotten Tomatoes. La série a récemment remporté neuf Annie Awards, ce qui en fait la série télévisée la plus nominée et la plus récompensée de l'année. Elle a notamment remporté les prix de la meilleure émission de télévision/média grand public, du meilleur design de personnage et du meilleur scénario. "Enemy", le single d'Imagine Dragons dans la bande-son originale, a dépassé 1 milliard de streams et atteint la première place des charts de Billboard.

Les différentes collaborations avec Riot Games, et surtout Arcane, ont fait de Fortiche Production un nouvel acteur majeur sur la scène de l'animation internationale. Par sa confiance, Riot Games nous a donné les moyens d'atteindre nos ambitions mutuelles, et a prouvé que l'on peut offrir un nouveau contenu capable d'atteindre une large audience. En 2023, nous fêterons nos dix années de collaboration : il n'y a pas de meilleure façon de symboliser la confiance et les ambitions de nos deux sociétés que cette association !",

estiment Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord, cofondateurs de Fortiche.

Fortiche est un partenaire essentiel depuis longtemps, mais cet accord assure que nous continuerons de collaborer de manière proche pendant des décennies",

promet Nicolo Laurent, PDG de Riot.

"Nous avons des exigences de qualité très élevées pour tous ceux avec qui nous travaillons, et insistons pour qu'ils comprennent les joueurs et se concentrent toujours sur eux. Dès le premier jour, Fortiche a fait des joueurs une priorité. En travaillant avec Fortiche, nous collaborons pour repousser les limites du possible et améliorer ce que l'on peut attendre de la représentation des jeux dans les médias. Nous sommes fiers d'Arcane, mais nous savons que le meilleur reste à venir."

Fortiche, qui compte à présent 350 employés et collaborateurs à Paris, Montpellier et Las Palmas en Espagne, restera indépendant dans ses opérations, hormis la présence de Riot dans le comité de direction. L'équipe dirigeante de l'équipe comprend ses cofondateurs Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord, ainsi que Hervé Dupont, directeur exécutif.