Gamers Assembly Festival Edition : le retour en physique de la plus grande lan party de France Du 16 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers

La Gamers Assembly, événement esport français unique et historique dont la 22ème édition se tiendra du 16 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers, annonce le grand retour des tournois en physique. À cette occasion, des milliers de joueurs venus de tout l'hexagone et des quatre coins de l'Europe viennent s'affronter seuls ou en équipes sur les titres phares du moment. Qu'ils soient sur PC ou sur console, amateurs ou professionnels, tous sont conviés à venir enflammer les halls de la Gamers Assembly Festival Edition 2022.

Un retour des tournois en physique très attendu

Après deux éditions entièrement en ligne, les adeptes de la plus grande LAN Party de France, étaient très impatients de se retrouver en physique pour se réunir autour d'une même passion, et de mettre à bien leurs nombreuses heures d'entraînement pour tenter d'accéder au podium. Joueurs adeptes ou novice vont ainsi mettre à l'épreuve leurs compétences et pour certains, aller jusqu'à décrocher le titre de Champion. Cette année encore, l'association FuturoLAN met les joueurs à l'honneur en leur offrant un immense espace dédié et 72h pour exprimer leur talent lors de tournois officiels soutenus par des partenaires de renom.

Organisation de l'étape officielle de la compétition League of Legends - Mastercard Nexus Tour

Pour cette année d'exception, la Gamers Assembly accueillera une étape officielle de la compétition "Mastercard Nexus Tour", anciennement connue sous le nom de "Open Tour France". Cette compétition récompense les meilleurs joueurs, amateurs et semi-professionnels de la scène française sur le jeu League of Legends.

Nous sommes ravis de pouvoir accueillir une étape officielle de la compétition Mastercard Nexus Tour sur League of Legends dans le cadre de la Gamers Assembly. C'est un véritable marqueur du retour de la manifestation dans son format physique que d'avoir un tournoi d'une telle importance à proposer à nos joueurs pour ces retrouvailles",

explique Désiré Koussawo, Président d'honneur de FuturoLAN.

Une récompense de maître

Pour remercier tous nos fidèles compétiteurs Hearthstone, le gagnant du tournoi Hearthstone à la Gamers Assembly Festival Edition se verra directement qualifié pour les Masters Tour 2022. Chaque Masters Tour comprend environ 400 participants qui s'affrontent pour se partager une dotation de 250 000 $.

Les meilleurs titres de la scène esport

Avec plus de 20 tournois officiels et autant de tournois libres, la Gamers Assembly propose tous types de titres, des grands classiques aux plus en vogue. MOBA, FPS, STR, Jeux de Cartes, de Courses ou encore de Football, il y en a pour tous les âges, tous les styles et tous les goûts !

Avec un montant total supérieur à 45 000€ de cashprize et des jeux tels que League of Legends, TrackMania, Rainbow Six, Hearthstone ou même Street Fighter, la Gamers Assembly attire autant d'amateurs que de professionnels prêts à tout pour pouvoir brandir le trophée devant un public en effervescence.

Retrouvez tous les tournois de la Gamers Assembly

Sur PC :

League of Legends - Riot Games - 10 000 €

TrackMania 2020 Tech - Nadeo - 2200 €

TrackMania 2020 Mixed - Nadeo - 1100 €

TrackMania 2020 Full Speed - Nadeo - 700 €

TrackMania² Canyon - Nadeo - 300 €

Rainbow Six Siege - Ubisoft - 5000 €

Teamfight Tactics - Riot Games - 2900 €

Hearthstone - Blizzard - 2900 €

Hearthstone : Battlegrounds - Blizzard - 1800 €

StarCraft II - Blizzard - 1000 €

Counter-Strike : Global Offensive - Valve - 2500 €

Sur console :