LINCC & le Labo de l'édition recrutent leur promotion 2022 de startups des industries culturelles et créatives L'appel à candidatures est ouvert du 1er mars au 12 avril 2022

LINCC et le Labo de l'édition (Paris&Co) lancent leur appel à candidatures annuel pour recruter une nouvelle promotion de startups des industries créatives et continuer à accompagner la transformation du secteur !

L'appel à candidatures marque un temps fort pour l'innovation dans la création, la production et la diffusion de contenus créatifs, récréatifs et éducatifs. Il est ouvert aux entrepreneurs et entrepreneuses des industries créatives qui souhaitent être accompagnés dans le développement de leurs projets, passer à la vitesse supérieure et débloquer des opportunités clés.

L'appel à candidatures est ouvert du 1er mars au 12 avril 2022

Je candidate

Le périmètre sectoriel : l'univers des industries créatives

L'appel à candidatures LINCC & Labo de l'édition étend son périmètre d'intérêt sur 8 filières clés et porteuses des industries numériques culturelles et créatives. Il s'adresse à toute entreprise développant un produit, une solution, un service numérique innovant applicable dans l'une de ces filières créatives :

Audiovisuel, vidéo & image animée, VR, AR, XR

Edition

e-education & ed-tech

Jeux vidéo

Musique

Presse & médias

Son & radio

Spectacle vivant

Plus d'informations

Pourquoi candidater ?

Bénéficiez d'un accompagnement sectoriel individuel et collectif avec des rendez-vous réguliers de suivi et de coaching avec l'équipe d'accompagnement, des ateliers d'intelligence collective, un accès à un réseau d'experts spécialisés et qualifiés du secteur, des rencontres inspirantes, etc.

Rejoignez la communauté des 500 startups accompagnées annuellement par Paris&Co et profitez des apports du réseau à travers un accompagnement transversal avec des workshops, des office hours et des journées intensives de formation : BizDev Academy, Com Academy, Product Academy, etc.

Passez à la vitesse supérieure avec des opportunités clés, un service de benchmark et une centaine d'offres négociées pour vous aider dans votre développement.

Echangez avec nos partenaires, grands groupes, impliqués aux côtés de l'équipe d'accompagnement pour insuffler une dynamique d'open-innovation.

Installez-vous dans des locaux abordables et flexibles au sein du Cargo ; immeuble atypique au coeur du 19e arrondissement, ou au Labo de l'édition, en plein quartier latin du 5e arrondissement de Paris.

Et bien d'autres bonnes raisons de nous rejoindre !

Des questions sur l'appel à candidatures ?

Rencontrez les équipes pour en savoir plus sur l'AAC, partager vos besoins d'accompagnement et répondre à toutes vos questions sur l'incubation.

Rendez-vous en ligne mardi 5 avril de 17h30 à 19h00