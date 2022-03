Sony Interactive Entertainment fait l'acquisition de Haven Entertainment Studios Inc.

Le 16 mars 2021, Jade Raymond annonçait la formation de Haven Entertainment Studios Inc. (Haven Studios), un nouveau studio de développement de jeux, basé à Montréal, au Canada, qui travaillait sur une nouvelle franchise pour PlayStation.

Un an plus tard, presque jour pour jour, Sony Interactive Entertainment (SIE) annonce que Haven Studios rejoint officiellement PlayStation Studios.

Haven Studios, dirigé par une équipe de créateurs de jeux de premier plan, ayant plus de dix ans d'expérience de collaboration sur certains des jeux et franchises les plus populaires du secteur, travaille actuellement sur une nouvelle IP pour PlayStation : une expérience multijoueur moderne AAA.