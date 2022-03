La société de développement de jeux vidéo Boss Fight Entertainment rejoint Netflix

Depuis quatre mois que nous proposons des jeux mobiles à nos abonnés partout dans le monde, nous mettons en place notre équipe de développement créatif et développons notre catalogue de jeux. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux d'annoncer que Boss Fight Entertainment rejoint Netflix.

Boss Fight Entertainment a été fondé en 2013 par David Rippy (PDG), Bill Jackson (directeur créatif) et Scott Winsett (directeur des opérations), dont j'admire le travail depuis longtemps. La grande expérience de ce studio en matière de développement de jeux à succès dans tous les genres nous aidera à étendre plus rapidement notre capacité à offrir aux abonnés Netflix de superbes jeux, auxquels ils pourront jouer où ils le souhaitent.

La mission de Boss Fight est de proposer aux joueurs des expériences de jeux simples, belles et agréables, où qu'ils soient", expliquent les fondateurs de Boss Fight Entertainment. "La volonté de Netflix d'offrir des jeux sans publicité dans le cadre de ses abonnements permet aux développeurs de jeux comme nous de se consacrer à la création de gameplays attrayants, sans se soucier de la monétisation. Nous sommes très heureux de rejoindre Netflix à ce stade précoce afin de continuer à faire ce qui nous passionne, tout en aidant à définir le futur du jeu vidéo sur Netflix."

L'équipe de Boss Fight Entertainment, dont le siège se trouve à Allen, au Texas, va continuer d'opérer depuis ses studios d'Allen (près de Dallas), Austin et Seattle, ce qui nous permettra de faire appel à de nouveaux talents créatifs au-delà de la Californie.

Nous avons commencé à créer de superbes expériences de jeu dont vous pouvez profiter dans le cadre de votre abonnement Netflix, et nous n'en sommes qu'au début ! Grâce à des partenariats avec des développeurs du monde entier, au recrutement de talents exceptionnels et à des acquisitions comme celle-ci, nous espérons bâtir un studio à la renommée mondiale qui proposera à nos centaines de millions d'abonnés une grande variété de jeux amusants et originaux, sans publicité ni achats intégrés.