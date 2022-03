Business Expedition Jeux vidéo à Nordic Games 2022 Du 16 au 20 mai à Copenhague et Malmö en Suède

A l'occasion du salon Nordic Game 2022, les équipes Business France et l'Institut français danois proposent une Business Expedition du 16 au 20 mai à Copenhague et Malmö, suivie d'une participation au salon.

Au programme :

Deux journées d'immersion à Copenhague puis à Malmö, avec présentation de l'écosystème local et des opportunités de coproductions, visites de studios, pitchs et réception de networking ;

La délégation française assistera ensuite à la Nordic Game Conference.

Les éditeurs de jeux, développeurs de jeux pour console / PC / mobile, producteurs de plateformes, de composants et accessoires et les fournisseurs de services intéressés de se faire connaître et de rencontrer les acteurs nordiques du secteur sont invités à s'inscrire à cette expédition.

Modalités d'inscription : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33804