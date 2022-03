Meltdown, le plus grand réseau européen de bars pour gamers rejoint la chaine de bars esport suédoise kappa, créant ainsi la plus large franchise mondiale de bars dédiés aux gamers et à l'esport

L'accord a été signé le 15 mars entre Sophia Metz, CEO de Meltdown et Robert Dragovic, CEO de Kappa Bar, permettant ainsi au nouveau Kappa Meltdown Group de devenir, avec un total de plus de 30 restaurants dans 7 pays différents la première chaîne de bars dédiés au gaming au monde.

Au moment où l'opportunité s'est présentée, nous n'avons eu aucune hésitation, et nous avons décidé d'agir très rapidement", a déclaré Robert Dragovic.

Kappa a été fondée en 2017 et s'est imposée comme la première destination esports en Scandinavie en exploitant des restaurants et des bars esports dans les plus grandes villes de Suède. Connaissant un grand succès sur son marché domestique, la société a récemment cherché à se concentrer sur sa croissance internationale et est fière d'annoncer l'acquisition de Meltdown bars, qui exploite 20 bars esports dans 6 pays.

Récemment, notre envie de croître à l'international est devenue plus forte. Les routes menant à de plus grands marchés sont toujours difficiles, en particulier en sortant des pays nordiques." dit Robert Dragovic. "La recherche d'un partenaire international était notre priorité absolue."

Une opportunité unique d'expansion internationale

Kappa est l'un des acteurs principaux de la culture esport en Scandinavie, ce qui a ouvert la porte à une conversation avec le géant français des bars gaming, Meltdown. Au fur et à mesure des discussions autour des partenariats possibles et des valeurs partagées, une occasion unique a émergé.

Nous avons vu les synergies potentielles dès notre première discussion. Sophia est la culture esport personnifiée ; elle est connue de tous à la fois comme gameuse et, bien sûr, comme fondatrice de Meltdown", explique Robert Dragovic.

Kappa Bar dans les pays nordiques et Meltdown Bars dans le monde entier

Les deux sociétés formeront ensemble le Kappa Meltdown Group. L'objectif est de maintenir la marque Kappa Bar principalement dans les pays nordiques et de laisser Meltdown être responsable de l'expansion mondiale. Robert sera le président du groupe et Sophia continuera d'occuper le poste de CEO à l'échelle internationale tout en étant membre du conseil d'administration.

Sophia Metz ajoute une expérience internationale, un réseau industriel unique et un modèle solide d'expansion européenne. Chez Kappa Bar, nous avons une grande expertise en matière de conceptualisation et une capacité inégalée à diversifier les sources de revenus. Ensemble, cela nous permet de créer de puissantes synergies commerciales", explique Robert Dragovic.

Le parcours de Meltdown a été incroyable, et je suis extrêmement fière de ce que nous avons créé. Je savais que je voulais de nouveaux partenaires pour permettre à Meltdown d'aller encore plus loin, et j'ai particulièrement apprécié l'organisation et la vision à long terme de Kappa Bar", a déclaré Sophia Metz, fondatrice de Meltdown.

Robert Dragovic poursuit :

Nous avons maintenant une occasion unique de grandir ensemble, avec l'objectif d'ouvrir 100 sites d'ici 2027. Et compte tenu de la demande que nous avons tous les deux reçue ces derniers mois, nous pourrions potentiellement atteindre cet objectif encore plus tôt !"

Quelques grands noms de l'esport parmi les actionnaires

La nouvelle configuration des actionnaires du groupe comprend certains des noms les plus respectés du milieu, tels que l'entrepreneur canadien Felix LaHaye connu comme pionnier de l'entrepreneuriat esport et du marketing d'influence aux Etats-Unis, Erik Askered l'ancien PDG d'Heroic et son partenaire Po Strömberg, le cofondateur de Twitch Kevin Lin, le fondateur du GD Studio James Harding ou encore le suédois Black Molly Entertainment avec l'ancien propriétaire de DreamHack Tomas Lyckedal.

L'esport est l'un des marchés avec la plus forte expansion du moment, pourtant il a été méconnu depuis un peu trop longtemps. Nous sommes prêts à l'amener encore plus loin, et le monde est définitivement prêt à l'accueillir."

En France, l'opération a été accompagnée par le cabinet Dumas structure, représenté par Me Dominique Dumas.