Les métiers du jeu vidéo en 2022 : Concept artist Le Concept Artist sait traduire les intentions du créateur sans les trahir

Le Concept Artist est un maillon en haut de la chaîne de production d'un jeu. Artiste généraliste et polyvalent, il décline et met en images pour les artistes appelés à intervenir en aval les axes graphiques définis par le directeur artistique. Son travail, qui intervient en préproduction, est donc destiné aux équipes internes pour leur indiquer leurs pistes de travail, contrairement à celui d'un illustrateur, qui s'adresse au client. Le Concept Artist est un game artist généraliste, qui va prendre place entre les volontés du directeur artistique et les réalisations des artistes exécutants. Il réalise des planches, sur papier ou à la palette graphique, ou travaille des photos par exemple, pour indiquer le style graphique, créer l'ambiance souhaitée.

Vue d'ensemble et gros plan

L'objectif du Concept Artist est de définir les principes graphiques qui feront que tout le monde avance dans le même sens. S'il doit pouvoir rendre l'atmosphère globale d'un jeu, d'un niveau ou d'une scène, il doit aussi pouvoir croquer les personnages, les objets, les décors, les environnements, pour mettre en évidence la cohérence de l'ensemble. Une fine connaissance de la lumière et des couleurs l'aidera beaucoup dans ce travail de création d'ambiance.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : De 2 100 à 3 000 €

Diplomatie et culture visuelle

Sans être celui qui donnera sa patte à une oeuvre (c'est le rôle du directeur artistique), il saura traduire les intentions du créateur sans les trahir. Son rôle de maillon entre les directions et les métiers chargés de l'exécution des consignes nécessite une part de psychologie et de diplomatie non négligeable, en plus d'une vaste culture, notamment graphique et picturale, et d'une excellente maîtrise du dessin.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Créativité importante

Curiosité

Culture générale, en particulier de l'image et de l'audiovisuel

Sens de la communication

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels de digital painting

Fondamentaux en éclairage, composition et sciences des couleurs

Les matériaux et les textures

Les proportions humaines et l'anatomie

Le dessin académique

Les bases des effets spéciaux et de toute la chaîne de production d'un jeu vidéo

Paroles de professionnels : Pierre Queru

Après une licence jeux vidéo et médias interactifs à L3Di, Pierre Queru s'est lancé en tant que Concept Artist/UI Artist freelance. Il a travaillé sur des jeux comme Cook, Serve, Delicious ! 3 ? ! et divers projets AA, jusqu'à devenir Concept Artist chez Ubisoft Bordeaux sur le jeu Beyond Good and Evil 2.

Comment définissez-vous le métier de Concept Artist ? Dans quelles industries est-il amené à travailler ?

Le Concept Artist (aussi appelé Concept Designer) a deux missions principales : la première est de générer des idées, d'être créatif, et la seconde est de résoudre des problèmes visuels liés à des contraintes de production, comme des limitations techniques ou une direction artistique particulière. Tout ça en utilisant son bagage artistique et culturel pour guider et inspirer le reste de son équipe. C'est un peu celui qui va donner un aperçu de ce que sera le produit final ! Il est amené à travailler dans plein de domaines différents, les principaux étant les jeux vidéo et les films. Mais on le retrouve aussi dans la publicité, dans les parcs d'attractions, les spectacles, et même, dans des cas bien particuliers, dans la robotique !

Comment s'articule son travail entre le Directeur Artistique, le Game Designer et les autres artistes (Character Designer, Environment Designer…) ? À quel stade du développement d'un projet intervient-il, notamment dans le jeu vidéo ?

Le Concept Artist étant un des premiers maillons de la création d'un jeu, son travail s'effectue en préproduction, puis en production par la suite, pour soutenir les autres corps de métier et leur apporter plus de finesse et de détails dans les visuels du jeu. Il est guidé par le directeur artistique, qui va trancher les propositions que va émettre le Concept Artist. Mais la collaboration ne s'arrête pas là. Il faut aussi dialoguer avec les artistes 3D qui modélisent ses concepts, les level designers qui vont définir les espaces et donner des contraintes en termes de taille, de la forme d'une pièce et de sa fonctionnalité. Il y a beaucoup de va-et-vient lors de la création d'un concept, et ce tout au long de la production.

Quelles techniques graphiques et artistiques un Concept Artist doit-il maîtriser ?

Le Concept Artist doit avoir un bagage artistique très solide, surtout en dessin et peinture, il doit maîtriser les fondamentaux de l'art comme la composition, les couleurs, les valeurs, l'anatomie, etc. Il faut bien sûr maîtriser sur le bout des doigts les logiciels de digital painting comme Photoshop ou Krita, non seulement pour peindre et dessiner, mais aussi pour "photobasher" (technique qui consiste à manipuler des photos pour créer une image). Maintenant, le Concept Artist doit aussi maîtriser un peu les outils de création en 3D, comme Blender. La 3D permet d'aller plus vite et d'être plus flexible, mais elle ne comble pas le manque de connaissance des fondamentaux, donc il faut vraiment la voir comme un outil !

Conseilleriez-vous à un jeune étudiant de se spécialiser dans un style, ou au contraire de jouer la polyvalence pour pouvoir répondre à des demandes très différentes ?

Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question, car cela dépend aussi du profil que les studios recherchent. Néanmoins, si un étudiant veut travailler pour de gros studios, il est plus recommandé de se spécialiser dans une discipline et un style, les deux disciplines principales étant l'environnement et les personnages. Par exemple, si vous êtes super fan de vaisseaux spatiaux, devenez le meilleur designer de vaisseaux spatiaux du marché et on vous contactera pour cette compétence spécifique. Au contraire, si vous maîtrisez aussi bien les personnages que les environnements, votre profil pourra intéresser des studios avec moins de budget, mais sur des projets tout aussi intéressants ! Pour en revenir au style, faites ce que vous aimez naturellement. Il y a autant de styles que d'artistes ! C'est quelque chose de très personnel et qui s'affine tout au long d'une vie, donc il faut le pousser et le nourrir jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour ce que vous êtes. Vous aurez une carrière d'autant plus épanouie !

