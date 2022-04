Observatoire de l'emploi du jeu vidéo - Edition 2022 L'industrie du jeu vidéo a généré 40% d'offres d'emploi supplémentaires en 2021 versus 2020

L'AFJV, Agence Française pour le Jeu Vidéo et Gaming Campus, 1er campus étudiant en Europe dédié aux métiers de l'industrie du jeu vidéo, dévoilent les résultats de l'Observatoire de l'emploi du jeu vidéo 2022. Avec 5,6 Mds€ de chiffre d'affaires en 2021 (+1,6% vs 2020), le marché du jeu vidéo en France ne cesse de battre des records. La France recense 38,2 M de joueurs, tandis que 73% des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement (chiffres SELL). En parallèle, le nombre total d'entreprises du secteur augmente de 10% entre 2020 et 2021, et affiche un total de 650 sociétés.

Ce contexte très favorable est également porteur sur le marché de l'emploi.

Des aspirations géographiques bouleversées

La région Ile-de-France reste le premier pourvoyeur d'emploi du secteur du jeu vidéo avec 54% des annonces, suivie d'Auvergne-Rhône-Alpes (14%) et Nouvelle-Aquitaine (9%). La région Aura se distingue également en attirant 14% des entreprises du secteur (+2 points).

La transformation la plus notable est le bouleversement des aspirations géographiques des candidats. Pour la première fois, ce sont les annonces 100% télétravail qui arrivent en tête avec 55 candidats en moyenne par annonce. Les Hauts-de-France affichent une très nette progression avec 51 candidats par annonce en 2021 (vs 39 en 2020), propulsant ainsi la région à la deuxième place. L'Ile-de-France, leader du classement en 2020, est reléguée à la troisième place avec 40 candidats en moyenne.

Tous les métiers du secteur sont en tension

Les développeurs / programmeurs sont les talents les plus recherchés (29%), suivis de près par les infographistes (26%). En 3ème position on trouve les métiers de la conception avec 15% des offres (game designer, level designer, scénariste...). Le dynamisme et la réputation du marché Français sur la création de jeux vidéo se reflète dans les postes à pourvoir. Les métiers du marketing et de la distribution (7%) sont ainsi moins représentés que les métiers créatifs.

De façon générale, l'emploi est en tension sur la quasi-totalité des postes senior ou lead. Il y a peu ou pas de programmeur, infographiste ou game designer expérimenté disponible sur le marché.

Le CDI est majoritaire

Le contrat à durée indéterminé (CDI) représente 53% des offres d'emploi du secteur (+8%). Alors que des industries comme l'audiovisuel, l'animation ou les effets spéciaux ont largement adopte? le statut d'intermittent, ce dernier n'a quasiment pas cours dans le jeu vidéo.

Les stages représentent 23% des offres mais leur part recule chaque année depuis 2017, signe que les entreprises recherchent davantage de personnel qualifié et expérimenté. Viennent ensuite les CDD pour 18% des offres, en recul de 7% versus 2020. Les contrats d'alternance ont du mal à s'imposer (2%) mais ce chiffre est à nuancer car la majorité des écoles travaillent en direct avec les entreprises et certains postes échappent à la parution d'annonce.

Ubisoft détrôné

Ubisoft qui dominait le marché de l'emploi depuis plusieurs années, cède sa place de premier recruteur d'Ile-de-France à Quantic Dream (11%), Ubisoft est second (9%) et Dontnod Entertainment (6%) est troisième. En Nouvelle-Aquitaine, c'est Asobo qui recrute le plus (27%), suivi de Playwing Ltd (23%) et Ubisoft (11%). Ubisoft reste largement en tête en Auvergne-Rhône-Alpes (29%), suivi de Bandai Namco et Arkane Studios.

Sommaire de l'étude

Statistiques par région

Démographie des entreprises de jeux vidéo en France

Répartition des offres d'emploi et des candidatures par région en 2021

Progression de la répartition des offres d'emploi par région depuis 2015

Classement par départements

Classement des recruteurs au top 3 régional

Statistiques par métier

Répartition des offres d'emploi par métier en 2021

Evolution des offres d'emploi et des métiers dans le jeu vidéo

La répartition des métiers selon les régions

La répartition des contrats selon les métiers

Répartition des candidatures par métiers

Statistiques par contrat

Répartition des contrats proposés en 2021

Evolution depuis 2016

Comparaison des contrats dans les 3 principales régions

Nombre de candidatures en moyenne pour chaque type de contrat

L'observatoire de l'emploi du jeu vidéo est réalisé par l'AFJV en partenariat avec Gaming Campus.

Gaming Campus accompagne la croissance du marché en répondant aux besoins de recrutement. Il abrite l'école de management G. Business, l'école d'informatique G. Tech, l'école G. Design qui forme les "créatifs numériques" et le centre de formation G. Academy autour des nouveaux métiers de l'esport.