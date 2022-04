Jeu vidéo et handicap : quelle place, quelles solutions, quels jeux ? Les 8, 9 et 10 avril 2022 à la Cité des sciences et de l'industrie

La Cité des sciences et de l'industrie invite son public à un nouveau cycle d'ateliers explorant la thématique : jeu vidéo et handicap, les 8, 9 et 10 avril prochains.

Fort du succès du premier cycle de rencontres abordant les solutions développées par les industriels, laboratoires de recherche et start-ups pour ouvrir la pratique vidéoludique et la rendre adaptée à tous, sans exception, cette nouvelle édition poursuit la sensibilisation dans le domaine de l'accessibilité.

Quelle place, quelles solutions, quels jeux ?

Ces trois jours proposent de découvrir matériels et logiciels pour faciliter l'accessibilité vidéoludique et de rencontrer des professionnels du secteur (associations, startups ou encore joueurs/joueuses). Un programme inédit qui donne des clefs pour mieux comprendre les enjeux de ce sujet et jouer ensemble autant que possible. Chaque jour, une nouvelle thématique autour de l'accessibilité est développée sous forme d'ateliers de médiation scientifique, de tests de jeux vidéo, de rencontres…

L'accès à cet événement est gratuit pour les personnes en situation de handicap et les personnes relevant du champ social. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le programme des trois jours

Vendredi 8 avril

La thématique > Jouons tous ensemble à un même jeu, est-ce possible ?

Tout au long de la journée, le public joue et découvre des jeux vidéo mettant en avant une catégorie d'accessibilité. Qu'ils aient été conçus ou non pour être accessibles, ces jeux présentent néanmoins la possibilité de jouer différemment. Chaque partie se fait avec l'accompagnement d'un médiateur scientifique.

11h-12h - Animation Jouons tous ensemble à Pac-Mann, jeu Pegi 3

- Animation Jouons tous ensemble à Pac-Mann, jeu Pegi 3 14h-15h - Animation Jouons tous ensemble à Mario Kart 8 Deluxe, jeu Pegi 3

- Animation Jouons tous ensemble à Mario Kart 8 Deluxe, jeu Pegi 3 16h-17h - Animation Jouons tous ensemble à King's Quest, jeu Pegi 12

En partenariat avec la Fédération française de Jeu vidéo

Samedi 9 avril

La thématique > L'accessibilité de jeux vidéo : une réalité ou le parcours du combattant ?

Récits d'expériences, table ronde ou encore médiation vont se succéder tout au long de la journée pour offrir des regards croisés d'entreprises, associations mais aussi d'influenceurs autour de cette thématique.

11h-11h45 Streaming en direct avec Legacy Angels

Jouer à un jeu vidéo en étant non-voyant, est-ce possible ?

Ce streamer de jeu vidéo, en situation de handicap visuel, présente au public un jeu spécifiquement choisi pour l'occasion : le jeu Pokémon Diamant Etincelant. Il délivrera aux visiteurs des conseils et astuces sur ce jeu Pegi 7 tout au long de cette partie en direct.

Legacy-Angel, joueur aveugle, passionné de sport, de jeux vidéo et de toutes les choses qui paraissent infaisables sans voir ! Sur sa chaîne, il propose différentes astuces pour apprécier un jeu vidéo malgré ce handicap. À voir ici.

Traduit en simultanée en vélotypie et retransmis sur YouTube

14h-15h Passé, présent, futur, le jeu vidéo se conjugue-t-il avec le handicap ?

Table ronde, auditorium, niveau 0

L'occasion de dresser un bilan sur l'accessibilité vidéoludique au travers des récits d'expériences de joueurs en situation de handicap, de professionnels du secteur et d'acteurs associatif. Ils reviennent sur les solutions disponibles sur le marché et sur les manques persistants. L'accessibilité universelle est-elle une utopie ou une réelle possibilité dans un futur proche ? Quelles sont les dernières innovations et actions mises en place pour palier à ces déficits ?

En présence de : CapGame, Microsoft ou Xbox, Legacy Angel et Amelitha

Modération : Alexandra Vallaude, médiatrice jeu vidéo de la Cité des sciences et de l'industrie

Traduit en simultané en LSF et vélotypie et retransmis en direct sur YouTube

16h30-17h30 Les vraies couleurs : créer un jeu vidéo visuellement accessible.

Médiation, Forum, niveau 1

Avec une professionnelle du secteur, apprenez-en plus sur les déficiences visuelles, sur les coulisses de la création et sur les vraies couleurs du jeu vidéo. Comprendre les troubles de la vision et dialoguer avec des personnes qui en sont atteintes permet de faire disparaître le handicap, le temps du jeu. En compagnie de Maud L'Helgoualc'h, médiatrice culturelle et scientifique, et Gnoumagbée Camara, artiste technique dans un studio et atteinte d'albinisme, découvrez l'univers de l'accessibilité visuelle des jeux vidéo. Grâce à des explications claires et interactives, apprenez-en plus sur les déficiences visuelles, sur les coulisses de la création et sur les vraies couleurs du jeu vidéo.

Traduit en simultané en LSF et vélotypie et retransmis en direct sur YouTube

Dimanche 10 avril

La thématique > Le jeu vidéo : une accessibilité à tous les niveaux ?

14h-15h - Jeu vidéo et handicap : le défi de l'accessibilité

Médiation. Forum, niveau 1

Comment définir l'accessibilité dans les jeux vidéo ? Ce rendez-vous met en perspective les compétences induites par le jeu vidéo et les différentes situations de handicap. Au travers d'un exercice pratique, le public découvre comment adapter le programme d'un jeu vidéo à la pratique du plus grand nombre.

Par Peter Pescari, médiateur jeu vidéo de la Cité des sciences et de l'industrie

Traduit en simultané en LSF et vélotypie et retransmis en direct sur YouTube

16h-16h45 - Jouons tous ensemble à Rocket League, jeu Pegi 3

Session de jeu avec Ameiltha. Forum, niveau 1

Habituée des jeux de combat, Amelitha sort de sa zone de confort et propose à notre public de venir l'affronter sur Rocket League ! Alors à vos moteurs, ça va chauffer ! ?

Amelitha est une joueuse compétitive de jeux de combat en situation de handicap moteur (paralysie du bras et de la main droite). Bien que ce style de jeu

ne soit pas vraiment adapté à sa motricité, cela ne l'a jamais arrêtée ! Twitter : amelitha_JG - Instagram : amelitha_jg

Sous titrage en direct et retransmis en direct sur YouTube

Traduit en simultanée en vélotypie et retransmis sur YouTube

Et aussi

Tous les jours

12h-13h - Projection du reportage Jouez comme vous êtes Sell

15h-17h - Présence d'interprètes LSF pour accompagner le public en situation de handicap dans la découverte des stands et de leurs acteurs

Plus d'informations