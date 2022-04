Fonds de soutien au jeu vidéo : webinaire de présentation des objectifs et évolutions 2022 Le webinaire aura lieu le 13 avril, à 11h30 durera environ une heure et sera ouvert aux questions / réponses

Depuis plusieurs années, le CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image Animée) soutient le jeu vidéo, notamment avec le FAJV (Fonds de Soutien au Jeu Vidéo), mais aussi (en coordination avec la DGE) par le Crédit d'Impôt Jeu Vidéo (CIJV) dont le CNC est en charge de la délivrance des agréments provisoires et définitifs. L'ambition renouvelée de ces deux dispositifs passera par certaines évolutions en 2022, que nous aurons l'occasion de vous présenter. Le CNC propose aussi des soutiens à l'Innovation ouverts à tous les studios, et ce sera également l'occasion de faire un point sur ces dispositifs.

En collaboration avec la BPI, l'Accélérateur Jeu Vidéo mis en place l'année dernière pour 20 entreprises du secteur a été reconduit pour une nouvelle saison avec un programme enrichi. La BPI elle-même (Banque Publique d'Investissement) joue un rôle actif de soutien des acteurs du secteur, ainsi que l'IFCIC, l'Institut Français du Financement du Cinéma et des Industries Culturelles. BPI et IFCIC seront donc également présents à ce webinaire pour vous présenter leurs actions concrètes en faveur du jeu vidéo et de ses entreprises.

Le webinaire fera ainsi le point concret sur chaque dispositif, ses objectifs et ses évolutions, mais aussi le continuum de financement existant avec les autres acteurs publics. Le webinaire aura lieu le 13 avril, à 11h30.

FAJV - objectifs et évolutions 2022

CIJV - objectifs et évolutions 2022

Innovations - objectifs et évolutions 2022

Accélérateur Jeu Vidéo - Nouvelle saison

BPI - Présentation des offres

IFCIC - Présentation des offres

Ouvert à tout, ce webinaire durera environ une heure et sera ouvert aux questions / réponses. N'hésitez pas à faire passer ce lien à tous vos contacts pouvant être intéressés.

Lien : Cliquez ici pour participer à la réunion