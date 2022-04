Quatre choses que l'on ne sait peut-être pas sur Roblox Selon data.ai, rien que sur le mobile, le jeu a généré plus de 4,5 milliards de dollars de dépenses de consommation depuis son lancement

2021 a été une année mémorable pour Roblox. Selon l'analyse de data.ai, le jeu de construction de mondes a terminé l'année en tant que premier du marché des jeux mobiles en termes de dépenses des consommateurs, n°3 en termes de téléchargements et n°2 en termes d'utilisateurs actifs mensuels (juste derrière PUBG Mobile).

Et en février 2022, la société elle-même a révélé sa dernière série de chiffres clés, montrant à la fois une forte croissance en 2021 et prévoient une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2022. Les dernières estimations de data.ai ajoutent encore plus de lustre aux performances de Roblox depuis sa première sortie sur mobile en mai 2011.

Il est actuellement disponible sur plus de 174 marchés dans le monde, et a été téléchargé environ 655 millions de fois.

Data.ai révèle aussi que :

Roblox est un jeu qui séduit surtout les femmes mais les hommes rattrapent leur retard.

Roblox en tant que plateforme pourrait être le plus grand succès caché de l'histoire des applications mobiles

Roblox a transformé le sous-genre des Creative Sandbox à sable créatifs.

En février, Roblox a été un jeu à la une de l'App Store iOS pendant plus d'une semaine.

Retrouvez le blogpost complet ici.