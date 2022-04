Nvidia lance la GeForce RTX 3090 Ti

Le 29 mars, Nvidia a officiellement lancé la GeForce RTX 3090 Ti. Elle utilise un GPU Ampere - l'architecture RTX de 2e génération de Nvidia - et comprend un nombre record de 10 752 coeurs Cuda, et affiche une puissance de 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs et 320 Tensor-TFLOPs. Et elle est équipé de 24 Go de la mémoire GDDR6X la plus rapide à 21 Gbps.

La GeForce RTX 3090 Ti est destinée aux utilisateurs les plus ambitieux - ceux qui construisent des systèmes pour la recherche dans la science des données et l'IA, ou ceux qui traitent de grands ensembles de données, et ceux qui réalisent des projets massifs dans des applications créatives. Ainsi que les développeurs ou les animateurs CG travaillants avec des modèles détaillés, des textures en super haute résolution et des ensembles massifs. Il s'adresse également à tous ceux qui souhaitent simplement disposer du GPU le plus rapide de la planète.

Le GPU de rêve des créateurs de contenu

La GeForce RTX 3090 Ti est un rêve pour les artistes et est conçu pour les créateurs avancés, leur permettant d'éditer des modèles d'une taille folle, de travailler sur des vidéos de qualité "production professionnelle" et d'éditer dans plusieurs applications en même temps.

Le rendu dans des applications telles que Blender, Maya ou Cinema4D nécessite non seulement un GPU plus puissant, mais aussi plus de mémoire GPU. La RTX 3090 Ti offre entre 42% et 102% de performances en plus que la RTX 2080 Ti et la Titan RTX dans ces applications de rendu. Et comme la RTX 3090 Ti dispose d'une mémoire massive de 24 Go, elle peut gérer des ensembles de données deux fois plus large que ceux qui tiennent dans la taille mémoire de la RTX 3080 Ti.

Les monteurs vidéo bénéficieront également d'avantages considérables. Par exemple, le travail sur des projets Raw 8K dans DaVinci Resolve avec des fichiers Redcode, Raw (R3D) utilise la plupart des 10 Go de mémoire disponibles sur la GeForce RTX 3080 Ti.

L'ajout d'un effet gourmand en mémoire GPU, tel que la réduction de bruit temporel ou le retiming SpeedWarp, peut facilement dépasser la mémoire disponible sur la RTX 3080 Ti, entraînant des erreurs de mémoire dans l'application. En effectuant les mêmes opérations gourmandes en mémoire avec la RTX 3090 Ti, le montage peut se poursuivre normalement sans avoir à réduire la complexité du projet.

Jeux vidéo en 8K

Bien sûr, il y a des gens qui rêvent de jouer avec la plus haute résolution avec tous les paramètres activés. Ils recherchent l'expérience la plus immersive, quel que soit le prix, ils peuvent s'en vanter et ils sont les premiers à adopter les écrans 8K de nouvelle génération. La GeForce RTX 3090 Ti vous permet de jouer, de capturer et e regarder vos jeux dans en 8K HDR avec le mode DLSS Ultra Performance pour les jeux 8K, avec le HDMI 2.1 pour connectivité unique vers les téléviseurs 8K, la prise en charge de GeForce Experience pour la capture de jeux 8K HDR et le décodage AV1 pour une lecture efficace des vidéos 8K HDR en streaming.

Les jeux actuels les plus intenses graphiquement ne tirent pas pleinement parti de la puissance de la RTX 3090 Ti. Et ce n'est pas grave. La GeForce RTX 3080 Ti a été conçue pour ceux qui veulent des performances de jeu haut de gamme sans les avantages supplémentaires (et le coût) de la RTX 3090 Ti.

En ce qui concerne les performances en jeu uniquement, la RTX 3090 Ti est en moyenne 64% plus rapide que la RTX 2080 Ti, 52% plus rapide que la Titan RTX et 9% plus rapide que la précédente RTX 3090.

Le prix de la GeForce RTX 3090 Ti commence 2249€ TTC. Veuillez contacter les partenaires AIC pour obtenir des informations spécifiques sur les produits et les prix. En France, la version Founders Edition de la RTX 3090 Ti sera disponible en ligne chez LDLC. Malheureusement La disponibilité générale mondiale aujourd'hui a été affectée par la dernière vague de Covid et les fermetures en Chine, mais nous nous attendons à ce que la disponibilité s'améliore au cours du mois d'avril.

Pour de plus amples informations sur la RTX 3090 Ti, veuillez consulter notre article vedette ici sur GeForce.com.

Voici également le lien vers le site FR.