Nvidia présente une série d'outils de développement de jeux à la GDC

Après l'annonce de Nvidia Omniverse pour les développeurs de jeux, voici un certain nombre de nouveaux outils pour les développeurs de jeux afin de gagner du temps, d'intégrer plus facilement Nvidia RTX et de rationaliser la création de mondes virtuels. Il s'agit de Nvidia Streamline, Nvidia Kickstart RT, GeForce Now Cloud Playtest, et encore plus.

Streamline - Framework open source et cross-IHVs pour simplifier l'intégration des technologies de super-résolution.

A la GDC 2022, Nvidia présente Streamline, un framework open source et cross-IHVs (Independant Hardware Vendors) qui vise à simplifier l'intégration de plusieurs technologies de super-résolution et d'autres effets graphiques dans les jeux et les applications. Avec Streamline, les développeurs peuvent coder une seule fois et ajouter plusieurs technologies de super-résolution à leurs jeux.

Streamline offre une intégration unique avec un framework plug-and-play. Il se situe entre le jeu et l'API de rendu et abstrait les appels API spécifiques au SDK dans un framework Streamline facile à utiliser. Au lieu d'intégrer manuellement chaque SDK, les développeurs identifient simplement les ressources (vecteurs de mouvement, profondeur, etc.) requises pour les plugins Streamline cibles, puis définissent l'endroit où ils souhaitent que les plugins s'exécutent dans le pipeline graphique.

Le SDK Streamline est disponible dès aujourd'hui avec la prise en charge du Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) et du Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA), la prise en charge de Nvidia Image Scaling (Nis) étant prévue prochainement. Streamline prend en charge DirectX 11 et DirectX 12. La prise en charge de Vulkan est actuellement en version bêta et les développeurs peuvent la tester.

Le framework est également extensible au-delà des SDK de super-résolution, les développeurs pouvant ajouter le Nvidia Real-time Denoiser (NRD) aux jeux via Streamline.

Nvidia reconnaît le fardeau des développeurs qui doivent prendre en charge plusieurs SDK, souvent avec des points d'intégration et une compatibilité variables. Streamline allège ce fardeau grâce à un framework open source et multi-IHVs. Une intégration plus facile de la technologie signifie plus de jeux avec plus de technologies. Au lieu que certains jeux ne soient livrés qu'avec un sous-ensemble de technologies IHV, l'objectif de Nvidia avec Streamline est que les nouveaux jeux prennent en charge le meilleur de ce que chaque IHV a à offrir. C'est une bonne chose pour les joueurs et l'écosystème du jeu video.

Citations

Nvidia

Aujourd'hui, les développeurs de jeux font un travail supplémentaire pour prendre en charge les effets de post-traitement de chaque fournisseur de matériel avec différentes API",

a déclaré John Spitzer, vice-président des technologies pour les développeurs et des performances chez Nvidia.

"Avec Streamline, nous pouvons supprimer cette redondance et accélérer l'adoption de nouvelles fonctions dans les jeux, améliorant ainsi l'expérience de nos utilisateurs."

Intel

Intel croit fermement à la puissance des interfaces ouvertes",

a déclaré Andre Bremer, vice-président d'AXG et directeur de l'ingénierie des jeux chez Intel.

"Nous sommes ravis de prendre en charge Streamline, un framework ouvert et multi-IHV pour les nouveaux effets graphiques. Cela simplifiera les efforts d'intégration des développeurs de jeux et accélérera l'adoption de nouvelles technologies."

Kickstart RT - Un kit de démarrage pour ajouter du Ray Tracing

Avec Nvidia Kickstart RT, il est plus facile que jamais d'ajouter le ray tracing en temps réel aux moteurs de jeux, pour produire des réflexions, des ombres, une occlusion ambiante et un éclairage global réalistes.

Kickstart RT est un point de départ pratique qui permet aux développeurs d'inclure rapidement et facilement l'éclairage dynamique réaliste de scènes complexes dans leurs moteurs de jeux en un temps beaucoup plus court que les méthodes traditionnelles. Il est également utile pour les développeurs qui peuvent trouver difficile la mise à niveau de leur moteur vers l'API DirectX12.

Kickstarter RT est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus sur Kickstart RT.

GeForce Now Cloud Playtest - Jouez de n'importe où via le cloud.

Un playtest est le processus par lequel un concepteur de jeux teste un nouveau jeu pour détecter les bogues et les défauts de conception avant de le mettre sur le marché. Les développeurs ont besoin de moyens innovants pour effectuer cette partie essentielle du développement de jeux en toute sécurité. Tout cela est possible avec Cloud Playtest sur la plate-forme de développement GeForce Now.

Avec un réseau de plus de 30 centres de données et de 80 pays, GeForce Now utilise la puissance du cloud pour amener l'expérience du jeu des PC GeForce sur n'importe quel appareil. Cette infrastructure fournit une plateforme de développement permettant aux studios et aux éditeurs d'effectuer leur développement de jeu de manière virtuelle, en commençant par le playtesting.

Avec GeForce Now Cloud Playtest, les joueurs et les observateurs peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Les développeurs de jeux peuvent télécharger un build sur le cloud et programmer un playtest que les joueurs et les observateurs gèrent sur leur calendrier de playtest.

Pendant une session de test, un joueur utilise l'application GFN pour jouer au jeu ciblé, tout en diffusant sa caméra et son microphone. Les observateurs regardent le gameplay et les flux de la webcam depuis le cloud.

Mise à jour des SDK RTX et des outils de développement de jeu

A la GDC, Nvidia a également annoncé des mises à jour des SDK pour Nvidia RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, Reflex et Real-time Denoisers.

D'importants outils de développement de jeux comme Nvidia Insight et Nvidia Virtual Reality Capture and Reply ont également été mis à jour.

