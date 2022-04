Les consommateurs se tournent vers le mobile pour se divertir Le dernier rapport de data.ai révèle que les consommateurs ont dépensé un montant record de 18.2 milliards de dollars en 2021 pour les applications de divertissement

data.ai (anciennement App Annie) a révélé aujourd'hui que les dépenses dans les applications de médias et de divertissement ont atteint 18,2 milliards de dollars, soit 50% de plus que l'année précédente. Une année record, tirée par les abonnements in-app, les consommateurs se tournant vers leur mobile pour leur divertissement audio et visuel.

Alimenté par App IQ, la première taxonomie complète des applications du secteur, le rapport révèle que parmi les applications de divertissement, le sous-genre OTT (télévision en streaming) a pris la plus grande part des téléchargements et des dépenses des consommateurs dans le monde, avec plus de 2,2 milliards de téléchargements et 6,3 milliards de dollars de dépenses des consommateurs dans le monde en 2021 - ce dernier représentant une augmentation stupéfiante de 53% par rapport à l'année précédente. HBO Max, Disney+ et Crunchy Roll sont les applications qui ont entraîné la plus forte croissance des dépenses des consommateurs en 2021.

Le rapport a également montré que les applications de vidéo courte, un nouveau challenger, attirent rapidement l'attention des consommateurs. Mené par TikTok et Kwai, ce sous-genre a connu une augmentation de 38% du temps passé dans le monde entier par rapport à l'année précédente pour atteindre un total de 450 milliards d'heures, soit plus de 3 fois le temps total passé à regarder des applications OTT.

Le rapport a également montré que :

Les applications de divertissement et de livres & références représentaient ensemble près d'un téléchargement d'apps (hors-gaming) sur 5 et près de 50 % des dépenses des consommateurs dans le monde en 2021, avec en tête Audible, Ximalaya FM et Spiritual Wealth Club.

2,08 milliards de dollars ont été dépensés sur les apps de diffusion en direct, soit une augmentation de 33 %, menée par Twitch, Bigo Live et Tango Live.

Les apps de bandes dessinées ont connu une croissance de 44 % par rapport à l'année précédente en termes de dépenses des consommateurs, et ont représenté un marché 6x plus important que celui des livres audio pour les dépenses globales des consommateurs - mettant en évidence un important changement de consommation alimenté par la génération Z, mené par des apps telles que Picoma, Line Webtoon et Magazine Pocket.

QQ Music, YouTube Music et Amazon Music sont arrivés en tête du classement dans le sous-genre Musique et Audio où 1,95 milliard de dollars ont été dépensés par les consommateurs, soit une augmentation de 29 % - ce qui montre la puissance des synergies de services entre les genres.

Le genre ''divertissement'' continue d'évoluer, tout comme les éditeurs d'applications qui doivent déterminer la meilleure façon de s'adapter. Qu'il s'agisse d'applications OTT qui se disputent la domination mondiale ou d'applications de diffusion en direct qui captent l'attention du spectateur, une chose est sûre : les applications de divertissement, quelle que soit leur forme, continueront à maintenir leur avance sur les applications hors gaming et à battre des records."

Lexi Sydow, responsable des études, data.ai.

Vous trouverez le rapport ici et l'article de blog ici.