Influence marketing & gaming : Les dernières tendances

Depuis quelques mois, le secteur du gaming s'ouvre davantage. Les communautés ne sont plus considérées comme des "geeks" et les campagnes de marketing d'influence riment avec création et innovation. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 2010, cette communauté était difficile d'accès pour les marques, car elle discutait principalement sur des forums. Des milliers de personnes se retrouvaient ainsi sur jeuxvideo.com ou Gamekult pour parler de leurs jeux préférés, mais pas seulement. Ces espaces étaient aussi l'occasion de glaner ici et là des astuces pour avancer dans les jeux.

Puis, il y a eu une mini-révolution dans le secteur avec l'arrivée des jeux indépendants. En 2009, sortie de nulle part, Minecraft débarque. Contre toute attente, ce jeu cartonne. Sa popularité, et celle des autres, grandissent grâce au développement de sites comme Steam. Plus besoin de se connecter à un outil de gaming comme une Xbox ou une PlayStation. Les joueurs peuvent accéder à des milliers de jeux depuis leur ordinateur.

Ces nouvelles fonctionnalités signent l'arrivée des créateurs de contenu. En évoluant sur des jeux de plus en plus accessibles, ils partagent leurs images plus facilement. Les communautés apprécient toujours d'échanger sur des forums, mais se déplacent également sur les réseaux sociaux. Les passionnés se retrouvent alors sur YouTube ou Twitter pour regarder les performances de ceux qui veulent bien capturer leur écran pour en faire des vidéos.

Ces contenus sont courts et ressemblent simplement à une découpe dans une partie. Mais ça plaît si l'on en croit le nombre de vues qui décolle. Les créateurs de contenu s'habituent donc à travailler sur leurs vidéos pour proposer davantage d'astuces et de conseils. En parallèle, leurs nombres d'abonnés évoluent doucement, mais sûrement. Si les premières années, ce secteur reste assez fermé, aujourd'hui, il prend un tout nouveau virage.

Comment le secteur a-t-il évolué ? Quelles sont les nouvelles tendances ? De quelles manières va-t-il continuer de grossir ? Pour répondre à toutes ces questions, nous vous proposons dans un premier temps de remonter un peu le temps. Nous allons commencer par vous expliquer ce qu'a été le secteur du gaming dans le domaine du marketing d'influence. Nous nous concentrerons ensuite sur ce qu'est devenu ce marché et ce qu'il apporte à l'influence ces derniers mois.

Le gaming, un domaine fermé dans le domaine du marketing d'influence ?

Des réseaux sociaux qui se développent

Pour permettre à ces créateurs de contenu de partager davantage, les plateformes de jeux vidéo n'y sont pour rien. Les réseaux sociaux ont développé des outils et ont montré leurs vifs intérêts pour ce secteur. L'objectif : attirer et permettre à ces communautés de trouver un lieu d'échange.

Les sites de vidéo en ligne comme Dailymotion et YouTube sont les premiers à avoir attiré ces nouveaux utilisateurs. En 2007, c'est Diablox9 qui, après avoir été inspiré par Franck et Rivaol sur Jeuxvideo. com, décide lui aussi de se lancer dans des "gaming live" sur Dailymotion. Il filme alors son écran avant de poster les vidéos en ligne. Puis, quelques années après, les joueurs ont pu découvrir Twitch.

Lancée en 2011, la plateforme vient directement concurrencer les autres sites avec une particularité : l'équipe ne propose que du live. Les utilisateurs, appelés streamers, se filment en direct en train de jouer à l'un de leurs jeux. Un chat ouvert sur le côté permet d'échanger en temps réel avec les spectateurs venus regarder les performances. Au fil des années, le site enregistre un nombre grandissant de connexions. Pour vous donner un exemple, le nombre d'heures de visionnage enregistrées entre le premier trimestre 2020 et celle de 2021 a doublé. Il est passé de 3,1 milliards à 6,3 milliards.

Devant un tel succès, les autres plateformes ont également voulu attirer ces nouveaux gamers très connectés. En 2015, YouTube lance "YouTube Gaming". Durant quatre ans, puisque ensuite cette option ferme et est intégrée directement au site, le réseau social renseigne dans une catégorie l'ensemble de ces contenus liés à cette thématique. Les utilisateurs ont la possibilité de partager leurs parties de jeux vidéos, mais également de commencer des directs.

La catégorie gaming sur YouTube connaît un succès aussi grandissant que celui de Twitch. Entre 2019 et 2020, le nombre de visionnages sur des vidéos de ce type a été multiplié par deux. Désormais, le réseau social enregistre 100 milliards d'heures de vues sur des vidéos gaming, dont 10% sont réalisés grâce aux lives. Autres chiffres qui montrent un intérêt pour cette thématique, c'est celui de l'augmentation du nombre d'abonnés de certaines chaînes. Sur la même période, le site comptabilise 40 millions de profils spécialisés dans le gaming au niveau mondial, qui se connectent régulièrement. 80.000 chaînes ont dépassé les 100.000 abonnés, et 300 volent au-delà des 10 millions.

Troisième et dernière plateforme qui connaît une croissance de ses chiffres est Facebook Gaming. Lancée en 2015, cet espace permet comme les deux concurrents cités juste avant, de retransmettre des parties de jeux vidéo en direct. "Les utilisateurs pourront découvrir des vidéos de jeux sur notre nouvelle destination en fonction des créateurs et des jeux qu'ils suivent, des pages qu'ils aiment et des groupes auxquels ils appartiennent. Nous présenterons également des créateurs, des compétitions d'esports et du contenu d'événements de l'industrie du jeu sur FB.gg", expliquait l'application au moment de son lancement. Ces streaming apparaissent dans le fil d'actualité des personnes connectées.

Le nombre de visionnages entre le premier trimestre 2020 et le second a connu un véritable boom grâce au confinement. La section gaming de Facebook enregistre une progression de 75%. Entre juin 2019 et juin 2020, le nombre d'heures est passé de 111 millions à 334 millions.

