Assassin's Creed Symphonic Adventure en concert au Grand Rex le 29 octobre 2022

Le 29 octobre 2022 au Grand Rex, se tiendra "Assassin's Creed Symphonic Adventure", le nouveau concert symphonique créé à l'occasion du 15e anniversaire de la licence du jeu.

Ubisoft et Overlook Events se sont unis pour proposer un orchestre et choeur complet, offrant une expérience immersive unique en son genre. Dans ce nouvel évènement, la narration des jeux sera au coeur de l'expérience musicale. Les spectateurs pourront suivre l'histoire de chaque titre à l'identité musicale unique, illustré de façon synchronisée avec l'orchestre, le choeur et les solistes.

Pour cette première mondiale, Overlook Events et Ubisoft accueilleront Jesper Kyd, un des compositeurs historiques de la saga, qui signe pour ce concert une pièce d'ouverture inédite et exclusive, dans le cadre de la célébration des quinze ans !

