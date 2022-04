data.ai dévoile le top des éditeurs mobiles les plus performants dans le monde en 2022

data.ai (anciennement App Annie) annonce aujourd'hui les lauréats du prix annuel Top Publisher qui récompense les entreprises mobiles les plus performantes dans le monde.

Les consommateurs continuant à adopter un style de vie mobile, l'année 2021 a battu tous les records. Les utilisateurs des 10 premiers marchés mobiles passent 4,8 heures par jour sur leur mobile. Le prix du meilleur éditeur reflète véritablement cette tendance, les secteurs des jeux et des services sociaux dominant le palmarès.

Les sociétés chinoises Tencent (n°1) et NetEase (n°2) ont occupé les premières places pendant cinq années consécutives grâce à leurs jeux à succès : Honour of Kings et Fantasy Westward Journey.

Un nombre record d'éditeurs de jeux ont connu une croissance considérable en 2021, notamment CyberAgent (n° 12), miHoYo (n° 14), 37games (n° 25), Kakao Corp (n° 41), Ultrapower (n° 45), Topwar Studio (n° 47) et Stillfront (n° 52), qui ont tous gagné plus de dix places. Les titres phares de ces éditeurs sont respectivement Uma Musume Pretty Derby, Genshin Impact, Puzzles & Survival, Odin Valhalla Rising, Age of Z Origins, Top War : Battle Game et Property Brothers Home Design. La qualité des jeux sur mobile étant comparable à celle des consoles PC, les jeux à forte valeur de production tels que Genshin Impact et Odin Valhalla Rising gagnent une popularité explosive.

Les consommateurs passent également plus de temps sur les applications de divertissement et les applications sociales. ByteDance (n° 7) a enregistré une forte hausse des recettes d'achat d'applications grâce à son phénomène mondial de vidéos courtes : TikTok. L'application a fait un bond de 17 places par rapport à l'année précédente, tandis que Google (n° 5) a gagné six places grâce à la mise en place de l'abonnement au contenu premium de YouTube. Les plates-formes mobiles de rencontres ont enregistré des gains importants, Match Group (n°9) et Bumble (n°49) ont progressé de plus de dix rangs, et des applications comme Tinder et Bumble App ont connu une plus grande popularité pendant la pandémie.

Les éditeurs ayant leur siège social en Asie-Pacifique ont dominé la liste et représentent plus de la moitié (33) du Top 52. Avec 17 éditeurs de premier plan, la région de la Grande Chine en compte le plus grand nombre, suivi de près par les Etats-Unis qui en compte 15.

Nous félicitons l'élite des Top Publishers à travers le monde.",

a déclaré Theodore Krantz, directeur général de data.ai.

"Tous ces leaders se sont adaptés à l'évolution du comportement des consommateurs et, ce faisant, ont excellé."

Rank Company Headquarters 1 Tencent China 2 NetEase China 3 Activision Blizzard United States 4 Playrix lreland 5 Google United States 6 Zynga United States 7 ByteDance China 8 Playtika Israel 9 Match Group United States 10 Netmarble South Korea 11 Roblox United States 12 CyberAgent Japan 13 Disney United States 14 miHoYo China 15 Aristocrat Australie 16 AppLovin United States 17 Bandai Namco Japan 18 Moon Active Israel 19 Lilith China 20 Sony Japan 21 AT&.T United States 22 NCSoft South Korea 23 Niantic United States 24 FunPlus China 25 37games China 26 SoftBank Japan 27 Sea Singapore 28 Square Enix Japan 29 Konami Japan 30 Scopely United States 31 Amazon United States 32 Alibaba Group China 33 Electronic Arts United States 34 Baidu China 35 mixi Japan 36 IGG China 37 Microsoft United States 38 Kakao piccoma Corp Japan 39 Joyy Inc. China 40 Scientific Games Corporation United States 41 Kakao Corp South Korea 42 GungHo Online Entertainment Japan 43 Nexon Japan 44 Yotta Games China 45 Ultrapower China 46 Long Tech Network China 47 Topwar Studio China 48 SpinX Games China (Hong Kong) 49 Bumble United States 50 Zhejiang Century Huatong Group China 51 DoubleU South Korea 52 Stillfront Sweden

Plus d'informations : Introducing : data.ai's Top Publisher Award Winners of 2022