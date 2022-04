PGW restart ! La Paris Games Week fait son retour en 2022 Rendez-vous du 2 au 6 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles

Après 3 ans d'absence, Paris vibrera de nouveau au rythme du jeu vidéo pour une édition spéciale, placée sous le signe des retrouvailles !

Evénement festif et familial par excellence, la PGW est le salon de référence de tous les passionnés de jeu vidéo, réunis dans une ambiance chaleureuse pour le plaisir de jouer ensemble. Son retour fait écho à la forte envie des communautés de se retrouver lors d'un évènement physique, après deux années sans salon. La PGW 2022 donnera aussi l'opportunité à chacun de ses exposants de retrouver joueuses et joueurs dans un moment de convivialité et de partage.

Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu'elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s'annoncent inoubliables"

commente Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

À vos agendas ! La billetterie ouvrira dès le 15 juin prochain sur le site officiel de l'événement : www.parisgamesweek.com