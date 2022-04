Le festival du jeu vidéo et du numérique des Hauts-de-Seine dévoile son programme Les 15 et 16 avril à Nanterre

Le Département des Hauts-de-Seine dévoile le programme du premier festival du jeu vidéo et du numérique à Nanterre les 15 et 16 avril. Pendant deux jours, les 8000 visiteurs alto-séquanais et franciliens attendus pourront s'immerger gratuitement dans l'univers des jeux vidéo, participer à des ateliers et découvrir les débouchés de ce secteur qui représente plus qu'un loisir.

Plus de 70 postes de jeu

Avec le soutien des plus grands acteurs du secteur du jeu vidéo, le Festival propose aux visiteurs de jouer aux plus grands hits du moment sur PlayStation 5 et Nintendo Switch et de profiter d'un espace dédié au Rétrogaming. Via un partenariat avec Intel, le gaming sur PC ne sera pas oublié avec la présence des Alienware X15 et X17 ainsi que l'Intel NUC Canyon Phantom. Par ailleurs, de nombreux tournois seront organisés, notamment sur les Hits Just Dance 2022, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate ou encore Gran Turismo 7. Le Festival met aussi en lumière des jeux vidéo pédagogiques tel que Discovery Tour par Ubisoft, partenaire de cette première édition.

Ecoles, formations spécialisées et job dating

12 établissements spécialisés sur les cursus du jeu vidéo, du numérique et des arts graphiques présentent les métiers et les formations existantes.

Près de quarante ateliers numériques et interactifs sont accessibles gratuitement : du codage au modelage 3D, en passant par la robotique, l'impression numérique, mais aussi la réalité virtuelle et augmentée ou encore le pilotage de drones. Des studios indépendants franciliens soumettent au test du grand public leurs jeux en développement.

A la rencontre de Siphano et Léo TechMaker !

Suivi par plus de 2 millions d'abonnés sur chaine Youtube , Siphano propose chaque jour de partager sa passion autour du gaming. Il sera présent samedi 16 avril de 14h à 18h.

Avec près de 700 000 abonnés sur sa chaîne Youtube dédiée aux technologies, Léo TechMaker accueillera le public sur le festival vendredi 15 avril de 14h à 18h.

Label Respect Zone

Le Département affirme sa volonté de sensibiliser tous les publics grâce à la labellisation de l'événement par l'ONG Respect Zone. Fondé en 2014, Respect Zone est spécialisé dans la lutte contre les cyber-violences, le harcèlement et les discriminations.

Pour poursuivre cet engagement, le festival accueille e-Enfance / 3018 et le collectif Pédagojeux.

Informations pratiques

Le vendredi est dédié aux scolaires et services municipaux.

Le samedi est ouvert à tous les publics.

Inscription gratuite obligatoire