Indie Games : jeux vidéo indépendants, de l'artisanat au blockbuster analyse les grandes évolutions des jeux indépendants depuis 2018. Superbement illustré et documenté, à destination des passionnés et des amateurs curieux, cet ouvrage donne la parole à ceux qui animent cette industrie culturelle.

Le premier ouvrage consacré aux "Indie Games" retraçait l'histoire du jeu vidéo indépendant et le parcours de ses principaux acteurs, en se concentrant sur les différentes facettes artistiques nécessaires à la création d'une oeuvre. Sur le même principe, Indie Games : jeux vidéo indépendants, de l'artisanat au blockbuster brosse un panorama actuel du jeu vidéo indépendant et permet de mettre en relief les enjeux qui le traversent, présentant l'évolution des studios et les problématiques auxquelles ils sont confrontés dans ce processus : Comment gagner en visibilité dans une société où les joueurs font sans cesse face à un "hyperchoix" ? Quelles plateformes privilégier ? Quels sont les retours des éditeurs ? Quelles relations les studios entretiennent-ils avec les joueurs ?

Cet ouvrage est superbement illustré (plus de 300 illustrations, concept arts et croquis inédits ! ), et riche de nombreux témoignages (Derek Yu, Lucas Pope, Simogo...). Des pages ont été entièrement réservées aux entretiens avec les studios, récents ou bien installés sur la "scène indé". Avec plus de trois-cents références de jeux vidéo (A Plague Tale : Innocence, A short Hike, Children of Morta, Carto, Creaks, Eastward, Factorio, Frostpunk, Genesis Noir, Haven, Luna-The Shadow Dust, Old Man's Journey, Return of the Obra Dinn, Sayonara Wild Hearts, Season, Slay the Spire, Spelunky 2, Untitled Goose Game, When the Past Was Around...) dont certains sont abordés pour la première fois dans cet ouvrage, Indie Games : jeux vidéo indépendants, de l'artisanat au blockbuster s'impose comme un ouvrage critique complet pour le passionné ou pour l'amateur qui souhaite en apprendre davantage sur le paysage contemporain du jeu vidéo indépendant.

Dans cet ouvrage exceptionnel, grâce à de nombreuses interviews exclusives, plus de 300 illustrations, concept arts et croquis inédits, le lecteur découvrira les coulisses, et se verra apporter des réponses par les artisans-mêmes du succès des jeux vidéo indépendants.

L'autrice

Docteure en lettres modernes, Bounthavy Suvilay invite régulièrement la pop culture sur les bancs des facultés. Elle a longtemps été rédactrice en chef du magazine IG et a publié en 2018 chez Bragelonne un premier opus consacré aux jeux vidéo indépendants, Indie Games : Histoire, art work, sound design des jeux vidéo indépendants.

