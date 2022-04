Publicité in game : Gadsme lève 8 millions de dollars Alantra conseille Gadsme dans sa levée de 8 M$ auprès notamment de Galaxy Interactive et Ubisoft

Alantra annonce avoir conseillé Gadsme, première plateforme AdTech In-game à proposer des formats publicitaires à la performance, dans sa levée de fonds de 8 millions de dollars. Ce premier tour de table financier pour la start-up créée en 2019 par Guillaume Monteux, Luc Vauvillier et Simon Spaull a réuni quelques-uns des plus grands noms de l'univers du gaming, parmi lesquels le chef de file Galaxy (l'un des plus importants fonds américains spécialisés dans le Gaming et le Web3) et l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft.

Photo : Guillaume Monteux, Luc Vauvillier et Simon Spaull

La qualité de ce tout premier tour de table financier reflète l'excellence de la solution technique développée par Gadsme, qui est d'ailleurs la première société dans son domaine à attirer des éditeurs de jeux en tant qu'investisseurs. Gadsme s'est spécialisée depuis sa création dans la commercialisation et l'affichage de publicités dynamiques au sein même des scènes des jeux vidéo, à la manière d'un groupe d'affichage urbain qui positionne ses panneaux dans les villes. Les algorithmes développés y ajoutent la personnalisation, l'interaction et la mesure exacte de la performance. Cette nouvelle forme de publicité "in game" est plus immersive et répond à la réticence des marques à associer leur image au gaming et à la frustration des joueurs dont les parties sont souvent interrompues par des publicités trop intrusives.

La technologie Gadsme et son format in-game reposent sur les standards du marché et les créations publicitaires déjà produites pour le Web, simplifiant l'intégration des campagnes des marques dans les jeux vidéo. Elle permet aussi une interaction entre les publicités et les joueurs, renforçant l'engagement.

En plein essor, avec plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, le marché de l'in-game advertising devrait atteindre 28 milliards de dollars dès 2025.

Nous sommes très fiers de la qualité de ce premier tour de table d'investisseurs qui a été particulièrement sélectif car Gadsme souhaitait s'entourer d'experts du jeu vidéo, de la publicité et du numérique capables de lui apporter des insights de haut niveau pour l'aider à développer tout son potentiel dans la publicité in-game",

déclare Oriane Durvye, Managing Partner d'A