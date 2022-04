L'AG French Direct revient pour une quatrième édition le 6 mai 2022 L'événement continuera de mettre en lumière la scène vidéoludique française, avec cette année encore plus de variété dans les titres mis en avant

L'AG French Direct, l'événement numérique dédié aux jeux vidéo francophones, organisé par ActuGaming et dont la dernière édition a été soutenue par le CNC, annonce aujourd'hui sa quatrième édition qui se tiendra le vendredi 6 mai à 18h. Avec un programme composé de jeux francophones majoritairement indépendants, l'AG French Direct revient fort de ses trois précédentes éditions couronnées de succès, avec un nouveau line-up varié qui devrait satisfaire les amateurs de jeux vidéo, quel que soit leur genre préféré.

La première partie de cette quatrième édition débutera avec une cérémonie d'ouverture, une conférence dédiée aux annonces des éditeurs et studios francophones. Pendant une heure et demi, les spectateurs pourront découvrir en livestream plus de 40 jeux avec des trailers inédits, des titres annoncés en exclusivité mondiale, des vidéos de gameplay ainsi que des carnets de développeurs.

Des studios et éditeurs comme Dear Villagers ou Ishtar Games seront à nouveau au rendez-vous pour présenter du contenu sur leurs prochaines sorties tandis que des nouveaux venus rejoignent le line-up avec par exemple Magic Design Studios et son jeu en accès anticipé Have a Nice Death. Des noms bien connus des joueurs seront également présents puisque Focus Entertainment et Nacon auront également chacun du contenu à partager. Enfin, la réalité virtuelle sera également à l'honneur avec WanadevStudio qui viendra présenter deux jeux.

Cette conférence, animée par Salomé Lagresle, sera diffusée en simultané sur YouTube, Twitch et Facebook et sous-titrée en français et en anglais pour que chacun puisse découvrir ce que la scène française et francophone nous réserve prochainement.

Comme pour chaque édition, l'AG French Direct se poursuivra ensuite avec un post-show pour revenir plus en détail sur les annonces effectuées avec plus de gameplay et d'interviews. À noter que certains des jeux présentés lors de l'AG French Direct pourront être joués directement après la conférence grâce à des démos disponibles sur Steam.

Egalement partenaire du Paris Fan Festival qui se déroule les 7 et 8 mai, l'AG French Direct aura une présence physique pour la première fois afin de présenter sur scène une sélection des jeux montrés durant la cérémonie d'ouverture, permettant aux visiteurs du Paris Fan Festival de redécouvrir ces annonces sur place.

Découvrez ci-dessous une première liste des studios qui seront présents lors de cette nouvelle édition de l'AG French Direct :

WanadevStudio

Dear Villagers

PID Games

Abiding Bridge

Just for Games

Splashteam

Ishtar Games

Goblinz Studio

Programme de l'évènement

Vendredi 6 mai

18h : cérémonie d'ouverture

Samedi 7 et dimanche 8 mai

Post-show : informations à venir

Paris Fan Festival : horaires à venir

Liens pour suivre l'évènement