Rapport 2022 sur le marché mondial de l'esport et du Live streaming

Newzoo a récemment sorti son rapport 2022 sur le marché mondial de l'esport et du live streaming. Le rapport comprend la taille du marché mondial de l'esport, des prévisions, des informations sur l'esport mobile, le gaming et la blockchain, le co-streaming et bien plus encore.

Cette année est en passe d'être une nouvelle année record pour la croissance de l'audience de l'esport ; l'audience totale progressera de +8,7% sur un an pour atteindre 532 millions d'individus. En termes de revenus, le marché atteindra 1,38 milliard de dollars en 2022.

Curieux d'en savoir plus ?