Quantic Dream : Le studio informe sur ses engagements

À l'approche de la célébration de notre 25e anniversaire le mois prochain, nous tenions à vous faire savoir que Quantic Dream a entrepris de réévaluer ses pratiques afin de s'assurer que la culture de notre studio reste favorable, sûre et respectueuse de chacun.

Aujourd'hui, nous aimerions partager certains faits et actions que nous avons pris pour renforcer notre engagement à entretenir un studio respectueux, accueillant et solidaire :

Nous lançons un partenariat avec une association LGBTQIA+ pour garantir une représentation irréprochable des personnages, histoires et thèmes touchants à la communauté LGBTQIA+ dans nos jeux. Des sessions de travail et de réflexion ont déjà commencé.

Quantic Dream est engagé dans la Charte de la Diversité promue par les organisations françaises SNJV et SELL, les agences gouvernementales DGE et CNC. Vous pouvez la consulter ici.

Notre communauté LGBTQIA+ a nommé des porte-paroles pour assurer qu'une diversité de voix et de représentations puissent infuser tout ce que nous faisons, et que ces points de vue soient effectifs à tous les échelons du studio.

Nous avons et continuerons d'employer et promouvoir des talents divers, y compris au sein de notre équipe narrative, pour s'assurer que nous reflétons la diversité de notre public et des jeux que nous voulons créer.

Les employés/ées de la communauté LGBTQIA+ sont présents au studio depuis sa création. Beaucoup ont une ancienneté de dix ans ou plus dans l'entreprise, évoluant dans tous les types de postes et niveaux de responsabilités.

Nous accueillons un responsable DEI (Diversité, Equité et Inclusion) dans notre équipe, avec un budget spécifique dédié aux initiatives DEI.

Plus de 50% de nos cadres sont des femmes, parmi lesquelles figurent des Directrices de Production, notre Vice-Présidente Marketing, notre Directrice des Ventes, notre Directrice de la Communication, notre Directrice des Ressources Humaines, de nombreuses Cheffes de Projet, Productrices et Cheffes de Département. Notre score d'équité (évalué par le gouvernement français) montre une égalité salariale et une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Des processus internes permettent à tout employé de signaler anonymement des problèmes sur le lieu de travail, par l'intermédiaire du personnel non-cadre. Différents canaux, dont des espaces numériques dédiés, sont disponibles pour s'exprimer, partager des idées et faire part de ses préoccupations. Des enquêtes anonymes sont également menées régulièrement dans notre équipe par des sociétés tierces indépendantes spécialisées dans les ressources humaines, afin que tout le monde puisse exprimer librement son opinion ou ses préoccupations.

Pour que nos valeurs et nos convictions fondamentales soient claires et représentées, nous continuerons à grandir, à faire de notre lieu de travail l'environnement le plus sûr et à soutenir toujours davantage les communautés et notre propre équipe ici à Quantic Dream.

David Cage, Guillaume De Fondaumière et toute l'équipe de Quantic Dream