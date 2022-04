Japan Expo change de dates et revient du 14 au 17 juillet 21e édition du 14 au 17 juillet au Parc des expositions Paris Nord - Villepinte

Le plus grand rendez-vous de la culture et des loisirs japonais change de dates et revient du 14 au 17 juillet

Japan Expo dévoile son affiche et ses premiers invités

Célébration culturelle et populaire, Japan Expo a l'honneur de recevoir chaque année des artistes prestigieux qui viennent rencontrer le public français.

Après deux ans d'absence, et malgré les contraintes liées à la pandémie, Japan Expo a le plaisir d'annoncer que de nombreux artistes et artisans japonais feront le déplacement pour célébrer ces retrouvailles. Aux côtés de talents venus de nombreux pays à travers le monde, ils seront cette année près de 80 invités du 14 au 17 juillet.

Invités animé

L'équipe du film "L'enfant de Kamiari"

Le co-réalisateur et scénariste Toshinari Shinohe, les producteurs Michihiko Suwa et Uko Oshia ainsi que le danseur Bang seront présents en conférence et dédicaces pour parler du film Kamiarizuki no Kodomo, L'Enfant du mois de Kamiari en français. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille, Kanna, mystérieusement attirée vers la région d'Izumo, et de son voyage à travers le Japon lors duquel elle ira de découverte en rencontre, à la recherche de réponses. Il est sorti sur Netflix Europe en février 2022.

Brigitte Lecordier

Brigitte Lecordier, la voix mythique de Son Goku et de nombreux dessins animés des années 80, est de retour à Japan Expo pour vous rencontrer ! Avec sa bonne humeur communicative, elle vous plongera dans les souvenirs de votre enfance, et vous présente ses nouveaux projets !

Brigitte Lecordier est fréquemment l'invitée des conventions dédiées au manga et à la pop culture en général, où le public se fait toujours une joie de la retrouver. En 2019, elle crée sa chaîne YouTube et elle est bientôt suivie par plus de 280 000 fans. Elle y présente les multiples aspects de son activité, ses coups de coeur et ses projets.

Invité Jeux Vidéo

Hiroshi Matsuyama

Hiroshi Matsuyama est le PDG de CyberConnect2, studio japonais basé à Fukuoka, à Tokyo et à Montréal à qui l'on doit nombre de jeux vidéo à succès tirés d'anime.

Hiroshi Matsuyama vient vous parler du prochain jeu CyberConnect2, premier jeu auto-édité du studio : Fuga, melodies of steel, qui se déroule dans l'univers de Little Tail Bronx (Tail Concerto / Solatorobo : Red the Hunter). Pour l'occasion, il est accompagné de Yoann Gueritot, responsable de la direction du jeu. Venez les rencontrer en décicace et sur leur stand, et venez écouter leurs conférences.

Invités musique

Kannagi Rabbits

Kannagi Rabbits est un girl's band créé en 2019 à Osaka.



Le groupe a gagné le W award au Asahi Television Broadcasting Contest "Idol Matsuri" et a participé au Tokyo IDOL Festival Online 2020.

En 2021, Kannagi Rabbits a également participé à Jam Expo à Yokohama Arena. Le groupe apparait dans le manga "Oshi Ga Budokan Ittekuretara Shinu".

Leur tournée au printemps 2022 au Club Quattro Tour à Tokyo, Nagoya, et Osaka was a great success, and it is gaining popularity all over Japan.

Singing Cosplayer Hikari

Singing Cosplayer Hikari est une chanteuse-interprète et cosplayeuse qui s'est fait connaître en interprétant des génériques d'anime célèbres et des reprises du logiciel Vocaloid.

Sa dernière reprise de Vocaloid, "Yume to Hazakura", diffusée sur sa chaîne YouTube en avril 2021, s'est classée 1e dans la catégorie "J-pop" dans 14 pays, dont la France. Elle vous rend visite à Japan Expo cet été !

Yuzu Natsumi

Avec son shamisen (luth japonais avec un long manche) et ses rythmes entraînants, la chanteuse, autrice et compositrice Yuzu Natsumi fait découvrir au monde entier la beauté et le raffinement de la culture japonaise à travers ses chansons originales et sa musique.

Yuzu Natsumi est une artiste polyvalente qui se consacre à de nombreuses activités, allant de la représentation dans les salles de concert à la présentation d'émissions radio. Et c'est en tant que fervente défenseuse du kiyari, le chant typique des pompiers (art traditionnel originaire de Tokyo), qu'elle accomplit un exploit en étant membre du premier groupe professionnel féminin de kiyari.

Serikana

Guitariste, compositrice et interprète, ses talents multiples et ses éléments "signatures" tels que sa voix très douce facilement reconnaissable, et sa guitare aux décors de globe terrestre, lui permettent de s'installer confortablement dans le paysage musical au Japon mais aussi à l'étranger.

La tokyoïte vient pour interpréter ses chansons en showcase à Japan Expo, et vous rencontrer en séances de dédicaces. L'occasion, peut-être, d'échanger avec elle sur son autre passion, le Karuta, un jeu traditionnel mêlant cartes et poésie, rendu célèbre par l'anime Chihayafuru !

Informations pratiques

Accès 9h00 pour préventes

Accès 8h30 pour billets zen

Fermeture du festival à 18h00

Gratuit pour les moins de 8 ans

Plus d'informations sur https://www.japan-expo-paris.com/fr/

Japan Expo est le 1er Festival européen dédié aux loisirs et la culture japonaise et 3ème salon en France derrière le Mondial de l'automobile et Salon de l'agriculture. Il a réuni 252 510 personnes lors de son édition anniversaire en 2019.