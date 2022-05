Performances du secteur du gaming au Brésil Abragames - Association brésilienne des développeurs de jeux électroniques fait le point sur son industrie

Alors que vient d'être annoncée la tenue du prochain salon Paris Game Week à Paris du 2 au 6 Novembre 2022, le Brésil poursuit son expansion dans ce secteur :

Le marché des jeux vidéo au Brésil est en plein essor et devrait connaître une croissance exponentielle de 12 % par an jusqu'en 2024.

Le Brésil est le premier marché d'Amérique latine et le 12ème au monde pour les jeux vidéo.

72 % des Brésiliens jouent à des jeux vidéo sur diverses plateformes.

Le jeu vidéo est devenu l'un des secteurs à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des loisirs numériques.

En 2021, les ventes mondiales de jeux ont augmenté à plus de 152 milliards d'euros, avec un volume d'environ 3 milliards de jeux dans le monde. C'est plus que la valeur des industries du cinéma, du streaming vidéo et de la musique numérique réunies. Le volume croissant de joueurs, l'intégration de la numérisation dans les modèles de profit et la forte demande des sites de streaming à grande échelle tels que Luna, Stadia et même Netflix stimulent la croissance des créateurs de jeux vidéo. Le Brésil, qui est le 12ème marché mondial et le premier marché des jeux d'Amérique latine, est un précurseur en matière de création de contenu.

Le Brésil abrite une importante population de passionnés de jeux vidéo qui sont prêts à expérimenter les nouvelles technologies. Le pays compte plus de 88 millions de joueurs qui, ensemble, ont généré des revenus de plus de 886 millions d'euros en 2021.

Les projections impressionnantes des chiffres de croissance du marché au Brésil - qui devraient être de 12 % en glissement annuel jusqu'en 2024 - sont principalement dues aux progrès de la pénétration des smartphones et à l'augmentation de l'accès à Internet dans la région au moment où la 5G est mise en oeuvre dans le pays. Ces deux facteurs clés devraient continuer à pousser la popularité des jeux mobiles, auxquels 72 % de la population en ligne au Brésil joue déjà. La moitié des hommes et des femmes brésiliens jouent à des jeux mobiles, tandis qu'environ 40 % des hommes et des femmes jouent à des jeux sur PC, selon Newzoo.

L'engouement local pour les jeux vidéo et mobiles a manifestement donné naissance à une base de développeurs passionnés qui créent des contenus ayant acquis une notoriété nationale et internationale. 90 % des entreprises brésiliennes de jeux vidéo exportent à l'international, et le Brésil a exporté plus de 46,4 millions d'euros de jeux mobiles, d'ordinateurs et de consoles en 2020. Call of Duty, par exemple, a vu son design développé par l'entreprise brésilienne Kokku. Parmi les jeux brésiliens les plus connus dans le monde figurent Horizon Chase, Dandara, Pixel Ripped, Starlit Adventures et Wonderbox.

La population très diverse du Brésil est un foyer de créativité et plusieurs concepteurs s'inspirent du patrimoine local, de la musique et même de leur public pour créer des jeux et des protagonistes qui encouragent une plus grande inclusion dans l'industrie du jeu. Abragames a constaté que plus de 51 % des personnes jouant à des jeux au Brésil sont des femmes et que 40 % sont noires. Des jeux vidéo inclusifs comme Gravitational, qui suit un scientifique en fauteuil roulant alors qu'il surmonte des obstacles pour sauver son travail d'un dommage permanent, ou Unsighted, dans lequel les joueurs aident une femme transgenre à combattre des monstres dans la ville dystopique d'Arcadia, font partie des jeux qui ont obtenu une reconnaissance majeure au Brésil.

Alors que le Brésil s'est ouvert assez tardivement à l'industrie du jeu, son potentiel n'est pas à ignorer puisque le pays est aujourd'hui l'un des acteurs les plus importants sur la scène mondiale.