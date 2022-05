Play-conférence "Resident Evil 2 : Original Vs Remake" Conférence mardi 10 mai 2022 de 18h à 20h à la BnF, Petit auditorium

Cette play-conférence s'intéresse à la licence phare du survival horror. Les deux versions du jeu vidéo Resident Evil 2 (le jeu original sorti sur PS1 en 1998 et son remake sorti en 2019) sont successivement présentées lors de cette séance afin de comparer l'évolution de l'esthétique et de la mise en scène.

Séance animée par Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo et créateur de la chaîne JVH (jeux vidéo et histoire), Guillaume Baychelier, professeur agrégé, docteur en arts/chercheur associé, E.A. Clare, université Bordeaux Montaigne, et Pierre Cras, maître de conférences en langues littératures anglaises et anglo-saxonnes, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Tarifs et conditions d'accès

Entrée gratuite - Réservation fortement recommandée sur l'application Affluences ou affluences.com

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu'à 20 minutes avant la manifestation)

Plus d'informations