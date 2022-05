Deuxième édition du "Koumbit du jeu vidéo", l'événement francophone consacré aux professionnel.le.s afro-créoles de l'industrie du jeu vidéo Une journée de conférences le 6 mai 2022, sur inscription

Nous créons, nous innovons !

Pitchs de jeux vidéo, retours d'expériences, tribunes libres, plus de 15 speakers seront réunis pour cette occasion. De 11 à 20h (heure de l'hexagone), les sessions de 20mn de pitchs projet, de retours d'expérience et de tribunes libres s'enchaîneront sous le thème : Créativité et Innovation.

Planning et détails des talks prévus.

Le Koumbit du Jeu Vidéo est ouvert à toutes et tous, produit par Loisirs Numériques et sera 100% en ligne, en direct et en français. Il est réalisé en partenariat avec les associations Afrogameuses et @Maryse Project qui oeuvrent toutes deux pour plus de mixité dans les milieux du jeu vidéo, du streaming et plus généralement de la tech.

L'inscription au Koumbit du Jeu Vidéo est gratuite, avec une option de paiement libre afin de soutenir l'association Loisirs Numériques, organisatrice de l'événement.

Inscrivez-vous ici.

L'événement sera présenté par Laïza Marie (Consultante RH - Laïza Marie Consulting), elle sera accompagnée des co-fondateurs de l'événement, Muriel Tramis et Mickaël Newton

L'origine de l'événement

Le mot Koumbit signifie forum en créole antillais, symbolisé ici à travers le logo représentant un tambour, objet de communication et de rassemblement commun à toutes les cultures afro-créoles. C'est en 2021 que cette idée devient concrète, la nécessité s'en faisant particulièrement sentir après les vifs mouvements sociétaux que nous avons connus autour des dénonciations de discriminations envers les personnes noires.

Il nous paraît de plus en plus important de présenter des modèles variés aux jeunes générations qui n'oseraient pas aborder cette industrie. Il est tout aussi primordial de sensibiliser nos pairs au manque de diversité dans la création et dans les postes à responsabilités en général."

a exprimé Muriel Tramis.