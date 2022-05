Rencontre avec Lilian, William et Maxime, trois étudiants de l'ENJMIN Interview enregistrée le 18 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Rencontre avec Lilian, William et Maxime, étudiant au CNAM Enjmin

Rappelons que l'Enjmin est l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques, c'est une école publique basée à Angoulême.

Lilian Sananikone et William Clément sont élèves ingénieur et multimédia, Maxime Maurin est élève en Master jeux et médias interactifs numériques. Ils nous présentent leurs formations...