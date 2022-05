Proprement codeur : Code de conduite pour développeurs professionnels (livre) De Robert C. Martin, adaptation française par Olivier Engler, aux éditions Pearson

Adopter le développement de logiciels avec un sens de l'honneur, du respect de soi et de l'accomplissement

L'écriture de code source est une activité intellectuelle exigeante et exténuante qui demande un niveau de concentration plus important que de nombreuses autres activités. Découvrir mon environnement de codage personnel vous aidera peut-être à élaborer et à affiner votre propre style de travail."

Robert C. Martin

Les programmeurs qui réussissent partagent une même qualité : ils se soucient sans relâche de leur manière de pratiquer la création de logiciels. Ils conçoivent leur activité comme un art. Ce sont des professionnels.

Dans la lignée de son best-seller international Coder proprement, l'expert mondialement connu du développement logiciel Robert C. Martin, alias "Oncle Bob", présente les techniques, outils, règles et bonnes pratiques d'un véritable artisanat logiciel.

Proprement codeur est entièrement consacré à la professionnalisation du métier de développeur de logiciels. Plus que la technique, il privilégie l'attitude. Le livre regorge de conseils, de l'estimation des délais au codage TDD, du réusinage aux tests.

Oncle Bob montre comment : travailler proprement ; communiquer et estimer de façon fiable ; savoir dire non et comment le dire ; savoir quand dire oui et comprendre ce à quoi cela engage ; affronter des décisions difficiles en toute transparence ; assumer ses responsabilités.

Les logiciels de qualité sont des produits de l'esprit dignes d'émerveillement : puissants, élégants, fonctionnels et agréables tant pour le développeur que pour les utilisateurs. Ces logiciels ne sont pas créés par des machines, mais par des professionnels totalement dédiés à leur art. Proprement codeur aide pas à pas à devenir l'un d'eux.

A propos de Robert C. Martin

Robert C. Martin est développeur professionnel depuis 1970 et consultant logiciel international depuis 1990. Il est fondateur et directeur général de Object Mentor, Inc., une équipe de consultants expérimentés qui dispense auprès de clients du monde entier des conseils dans plusieurs domaines de l'informatique, comme C++, Java, C#, Ruby, l'orienté objet, les motifs de conception, UML, les méthodes agiles et l'eXtreme Programming.

Commander cet ouvrage

Titre : Proprement codeur : Code de conduite pour développeurs professionnels

Auteur : Robert C. Martin, adaptation française par Olivier Engler

Editeur : Pearson

Commander : sur Amazon