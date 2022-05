Nacon annonce la création du label Nacon Studio Milan

Nacon est fier d'annoncer la création d'un nouveau label pour son studio italien : Nacon Studio Milan. Cette nouvelle entité intégrera RaceWard Studio, spécialiste des jeux de racing, ainsi que d'autres équipes avec l'objectif de diversifier ses créations.

Composé de vétérans de l'industrie vidéoludique, le studio italien a récemment travaillé sur le développement du jeu RiMS Racing, un nouveau concept de jeu de moto mêlant pilotage et mécanique dans lequel les développeurs ont su pousser les limites du réalisme et de la personnalisation.

Fort des retours positifs des joueurs et grâce au soutien de Nacon, le studio continue son ascension et se développe en engageant de nouvelles recrues de talent. Nacon Studio Milan propose désormais deux expertises : le développement de jeux de Racing par l'équipe RaceWard et le développement de jeux Action/Aventure, confiés à une seconde équipe, tout en se laissant la possibilité d'explorer d'autres genres de jeux.

Nacon Studio Milan s'est récemment installé dans de vastes locaux dans le centre de la ville, où les nombreux développeurs de talent vont pouvoir concrétiser leurs ambitions et les projets en cours.

Les équipes travaillent actuellement sur un tout nouveau projet, un jeu de survie basé sur une des licences de cinéma les plus populaires au monde. Le studio cherche donc à agrandir son équipe pour mener à bien ce nouveau projet ambitieux.

Nous sommes fiers du chemin que nous sommes en train de tracer. Le studio, tout d'abord composé d'experts du racing s'est très vite étoffé et nos nouveaux talents nous ont donné envie d'aller plus loin. C'est pour cela que nous avons décidé d'élargir notre horizon à un autre type de jeux et sommes impatients de pouvoir présenter ce nouveau projet au monde entier. Notre famille s'agrandit et nous espérons accueillir très prochainement nos futurs collaborateurs pour compléter l'équipe."

explique Marco Ponte, directeur de Nacon Studio Milan.