Le Paris Fan Festival détaille le programme de ses conférences et ses shows Les fans auront l'occasion de découvrir des conférences et animations mettant en avant la Pop Culture sous tous ses aspects les 7 et 8 mai prochains

Le Paris Fan Festival propose aux visiteurs d'embarquer pour deux jours d'immersion, les 7 et 8 mai prochains, dans les univers iconiques de la Pop Culture : de la science-fiction aux Super-Héros en passant par la Fantasy. Le Festival se donne pour ambition de proposer à tous ses visiteurs une expérience capable de les divertir, les surprendre et les enchanter.

Des conférences et shows pour toute la Pop Culture

Les visiteurs du Paris Fan Festival auront accès à de multiples conférences et shows sur la Pop Culture, qui se tiendront sur les différentes scènes de l'événement. Des nouveaux métiers de l'industrie du jeu vidéo aux critiques de films en passant par la présentation des Studios Fortiche, de nombreux rendez-vous attendent les participants.

Retrouvez ci-dessous quelques-unes des conférences qui seront présentées les 7 et 8 mai :

Simon Astier X Visitors X Paris Fan Festival

Simon Astier sera sur la grande scène le samedi 7 mai pour répondre aux questions du public sur sa nouvelle série Visitors, la première création française pour Warner TV.

Q&A avec les guest stars

Pendant deux sessions de Q&A (une le samedi, une le dimanche), les fans auront l'occasion de poser des questions directement à Holly Marie Combs (Charmed), Matt Smith (Doctor Who, Morbius, Game of Thrones? : House of the Dragon) ainsi que Tyler Hoechlin (Teen Wolf, Superman et Lois).

Fans contre cinéphiles

Une guerre déclenchée par Marvel ? : chaque sortie de film Marvel déchaîne les passions. Début mai, c'est le deuxième épisode du Doctor Strange qui fera l'événement et animera le débat sur la qualité cinématographique des films MCU. Cette polémique est-elle justifiée ? Un débat à ce sujet sera proposé avec Adam Bros, Philippe Guedj (Le Point), Simon Riaux (Ecran Large, Le Cercle, Pardon le cinéma) et Antoine Desrues (Ecran Large).

Arcane et Fortiche, phénomène de l'animation française

L'équipe de Fortiche Production, le studio derrière la superbe série d'animation Arcane, viendra parler des coulisses et de la genèse de la série mondialement connue dans leur première apparition en conférence publique.

Batman Autopsie, la super production audio

Batman Autopsie, est un thriller psychologique qui oppose Bruce Wayne au Moissonneur, un horrible tueur en série qui s'attaque aux citoyens de Gotham. Wayne devra faire face à ses propres démons ainsi qu'à plusieurs super-méchants de la mythologie Batman. Lancé par Spotify sur 9 territoires, Batman Autopsie sera adaptée en France par Douglas Attal, réalisateur de "Comment je suis devenu super-héros ?". Le dimanche 8 mai à 12h30, il sera aux côtés de l'actrice Shirine Boutella et d'Antoine Monin (Directeur Général de Spotify France) pour vous parler des coulisses de la création de cet ambitieux projet.

Les nouveaux métiers du jeu vidéo

Au-delà de la création et du développement de jeux vidéo, de nouveaux métiers se sont développés : marketing, événementiel, esport, sponsoring… Dans cette conférence organisée par Gaming Campus et l'Agence Française pour le jeu vidéo, des professionnels reviendront sur leur parcours et feront l'état des lieux des innombrables opportunités dans ce secteur qui recrute.

Cinéma et jeu vidéo

Qui inspire (vraiment) qui ? : depuis une décennie, les liens entre cinéma et jeu vidéo ont changé de nature. Oui, des franchises comme Uncharted s'inspirent allègrement du cinéma d'aventure et d'action pour mieux les surpasser. Mais le jeu vidéo n'est plus une extension interactive du 7ème art. Qu'il s'agisse de mise en scène ou de scénario, l'interdépendance de ces deux arts semble de plus en plus importante. Pour en débattre les 7 et 8 mai prochains, Geoffrey Crété, Julien Chièze et deux professionnels de la production vidéoludique : Benjamin Diebling, réalisateur chez Quantic Dream, et Talal Selhami, réalisateur et Cinematic Director pour DontNod.

AG French Direct

La conférence dédiée aux jeux français et francophones est de retour. Diffusée en live sur la grande scène du Festival, elle dévoilera un top 10 des futurs jeux vidéo les plus prometteurs !

Cosplay : concours et masterclass

Une grande compétition sur le thème "Héros de la Pop culture" verra s'affronter de magnifiques costumes inspirés par les personnages mythiques du cinéma, du jeu vidéo, du manga et du comics, avec une cérémonie de récompense en clôture !

Le dimanche 8 mai, 4 des meilleures cosplayeuses de France seront présentes sur la grande scène dans des costumes époustouflants et livreront leurs secrets de création.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des conférences et shows qui auront lieux lors du Paris Fan Festival ici.

Informations pratiques

Date : Du 7 au 8 mai 2022

Où : Paris Event Center, 75019 Paris

Métro : Ligne 7 - Porte de la Villette

Billetterie : https://www.billetweb.fr/paris-fan-festival-2022

Site officiel : https : //parisfanfestival.com/