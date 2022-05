Le marché mondial des jeux vidéo dépassera 200 milliards de dollars pour la première fois en 2022 alors que les Etats-Unis devanceront la Chine

La semaine dernière, nos clients ont eu accès à nos dernières estimations et prévisions du marché des jeux, y compris nos nouveaux chiffres 2022. Dans cet article, nous présenterons quelques données et conclusions de haut niveau issues de la mise à jour du rapport sur le marché mondial des jeux vidéo.

Alors que le monde commence à rouvrir, le marché des jeux s'est montré résilient. Les revenus progressent encore en 2022 et atteindront 203,1 milliards de dollars via les dépenses de consommation (+5,4% sur un an), un nouveau record.

Le nombre de joueurs mondiaux connaîtra également une percée cette année, passant la barre des trois milliards pour atteindre 3,09 milliards de joueurs d'ici la fin de l'année.

Remarque : sur la base de notre analyse approfondie des résultats financiers de plus de 140 sociétés de jeux cotées en bourse (pour l'année civile 2021), nous estimons désormais que le marché des jeux a généré 192,7 milliards de dollars en 2021, en hausse de +7,6 % sur un an.

Revenus des jeux par région : les Etats-Unis sont à nouveau n°1

Avant de zoomer sur nos prévisions du marché des jeux 2022 pour mobile, PC et console, nous voulions souligner quelques développements régionaux notables.

En termes de revenus du jeu via les dépenses de consommation, les Etats-Unis (50,5 milliards de dollars) généreront plus que la Chine (50,2 milliards de dollars) en 2022.

Le dépassement est logique, car le gouvernement chinois a réprimé le jeu en Chine, limitant les nouvelles sorties de jeux et le temps de jeu des jeunes dans le pays. Le marché commence à montrer l'impact de ces pressions réglementaires.

Néanmoins, l'Asie-Pacifique reste la plus grande région en termes de revenus avec une marge massive :

Comme vous pouvez le constater, les régions émergentes sont les seules à afficher une croissance à deux chiffres. Cependant, les régions plus matures d'Europe et d'Amérique du Nord affichent également une forte croissance, grâce à la performance du PC sur le premier marché et de la console sur le second.

Le mobile accumulera toujours plus de revenus que ces deux segments réunis en 2022.

Les revenus des jeux mobiles franchiront également une étape importante

Les revenus annuels des jeux mobiles dépasseront la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois en 2022, en croissance de +5,1 % en glissement annuel pour atteindre 103,5 milliards de dollars.

Alors que le mobile affichera toujours une croissance, sa hausse annuelle est nettement inférieure à ses chiffres de croissance de 2020 et 2021, car 2022 ne peut pas soutenir la croissance due à la pandémie des années précédentes. Cela signifie que la part de marché du mobile chutera d'un point de pourcentage cette année (de 52 % en 2021 à 51 %).

À cette fin, les marchés mobiles les plus matures n'afficheront qu'une croissance minimale d'une année sur l'autre en 2022 : +2,8 % en Chine et +1,1 % au Japon, par exemple. Ces marchés matures s'appuient sur de nouvelles versions de jeux et sur des stratégies de monétisation améliorées pour augmenter leurs revenus, car la croissance des joueurs est minime.

Les sorties en Chine sont limitées en raison des réglementations gouvernementales. Et tandis que de nouvelles versions comme Apex Legends Mobile (en particulier au Japon) et Diablo Immortal contribueront à la croissance des revenus à l'échelle mondiale, l'acquisition d'utilisateurs restera un défi majeur.

Les changements de règles de confidentialité comme la suppression de l'IDFA[1] rendent l'acquisition et le ciblage de joueurs mobiles plus difficiles. Alors que les changements d'opt-in d'Apple sont plus extrêmes que ceux de Google, la plupart des éditeurs allouent un budget UA[2] combiné (pas un budget séparé pour iOS et Android), de sorte que l'acquisition d'utilisateurs est affectée à tous les niveaux.

L'Asie-Pacifique reste la plus grande région de jeux en termes de revenus absolus (avec une marge importante), mais la Chine, le Japon et la Corée affichent tous une faible croissance à un chiffre d'une année sur l'autre. Alors, d'où vient la croissance du mobile ?

Les marchés émergents d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est seront les principaux contributeurs à la croissance du mobile en 2022, grâce à :

un l'accès aux jeux et aux appareils (smartphones) accru

une améliorations des infrastructures et de l'internet mobile

des possibilités de paiement plus fluides et plus accessibles.

La console sera le principal moteur de croissance du marché des jeux vidéo en 2022

De l'émergence du mobile à l'aube du cloud gaming, les experts et les analystes prédisent depuis longtemps " la mort de la console ". Dans l'état actuel des choses, la console est toujours très vivante et dynamique, comme nous l'avons toujours dit.

Malgré les contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement, les jeux pour consoles généreront 56,9 milliards de dollars en 2022, en croissance de + 8,4 % d'une année sur l'autre. Cette croissance sera portée par :

D'énormes lancements par les constructeurs : comme Horizon Forbidden West, Pokémon Legends Arceus, Gran Turismo, God of War Ragnarok et Xbox's Starfield et le reste de sa gamme H2 à venir.

Des sorties de versions premium d'éditeurs tiers comme Call of Duty Modern Warfare 2 (peut-être le titre Call of Duty le plus attendu depuis des années), Elden Ring et des sorties annuelles de jeux de sport.

Les performances croissantes des consoles et la ferveur autour des jeux live comme Fortnite, GTA Online et Call of Duty Warzone.

La croissance de la base installée des consoles de nouvelle génération entraînera une augmentation des dépenses des consommateurs en logiciels (les consommateurs veulent des jeux pour aller avec leur nouvelle console).

Le remaniement de la stratégie d'abonnement du PlayStation Plus de Sony, qui propose de nouveaux niveaux d'abonnements et du cloud gaming, remplaçant le service PlayStation Now en difficulté.

Le PC affichera également une croissance, mais moins importante que celle de la console et du mobile

Les revenus des jeux sur PC augmenteront légèrement plus lentement que sur les consoles, mais afficheront tout de même une augmentation de +1,9 % pour atteindre 41,0 milliards de dollars en 2022.

À l'instar de la console, la croissance des revenus des jeux "live" (game as a service), de nouveaux jeux comme Elden Ring et Modern Warfare 2, contribuera le plus à la croissance.

Cependant, la croissance du PC est toujours inférieure à celle de la console, car le PC a :

Moins d'exclusivités haut-de-gamme (des titres comme Horizon Forbidden West et Pokémon Arceus Legends génèrent des centaines de millions de dollars de revenus, que PC ne peut pas capter).

Aucun abonnement dominant l'écosystème comme PlayStation Plus, Xbox Game Pass ou Nintendo Switch Online (PC a Game Pass, mais il n'est pas aussi étroitement lié à l'écosystème).

Moins de logiciels liés au nouveau matériel, même si certains consommateurs achèteront de nouveaux jeux pour tester leurs nouveaux GPU et autres composants, mais pas dans les mêmes proportions que pour l'achat d'une nouvelle console.

Comme les années précédentes, les jeux par navigateur déclineront à mesure que de plus en plus de joueurs déplaceront leur temps de jeu et leurs dépenses vers le mobile et que les développeurs donneront également la priorité au développement pour les écrans mobiles.

Même si certains développeurs mobiles proposent des versions basées sur navigateur pour rendre leurs jeux plus accessibles à leurs fans les plus fidèles, cela ne suffit pas à compenser l'exode des joueurs du navigateur vers le mobile.

Pendant ce temps, les revenus des jeux PC téléchargés et en boîte augmenteront de +3,2% en glissement annuel pour atteindre 38,7 milliards de dollars, principalement tirés par les plus grands marchés occidentaux et les marchés émergents d'autres territoires.

Nous attribuons une grande partie de la croissance du marché des jeux en Europe (+6,3 %) à son marché PC supérieur à la moyenne ; cependant, le potentiel de croissance de la région a été quelque peu limité par le conflit en cours en Europe de l'Est.

On notera que le marché chinois des PC diminuera légèrement d'une année sur l'autre, une baisse qui s'accélérera vers 2024 et qui est le résultat direct de la politique gouvernementale répressive envers les jeux vidéo. Cela nous amène aux perspectives d'avenir du marché des jeux.

Que réserve l'avenir aux revenus du marché mondial des jeux ?

Le marché des jeux continuera de croître dans les années suivantes, atteignant 222,6 milliards de dollars en 2024, un CAGR[3] de +5,6% (2020 à 2024) :

L'avenir est prometteur, sur mobile, sur PC et sur console.

Sur le front mobile, les studios talentueux continueront de s'adapter aux nouvelles normes de confidentialité, tout en renforçant le marché via :

Les services live et les innovations de monétisation hybride (dans les genres de jeux classiques et occasionnels)

Les entreprises initialement sur consoles et PC apportent leurs franchises sur mobile pour renforcer leur croissance et leurs sources de revenus, notamment Apex Legends Mobile et Diablo Immortal cette année

Les jeux mobiles deviennent de plus en plus complexes et immersifs, attirant des joueurs traditionnels et augmentant les revenus

Sur le front du PC et de la console, le développement des services d'abonnement parallèlement aux versions plein tarif offrira aux joueurs plus de façons de jouer et de consommer. Bien sûr, les titres "game as a service" comme Call of Duty Warzone 2 reporté à 2023 participeront à conserver les joueurs engagés.

En termes simples, le marché est énorme et novateur, et il ne peut que croître et innover encore plus.

Nous sommes très heureux de regarder, d'analyser et de prévoir ces développements avec nos abonnés au Global Games Market Report.

